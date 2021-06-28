Hızlı kilo vermenin inanılmaz zararı

Hızlı kilo vermek adına izlenen diyet tutumu, çok düşük kalorili, ağır egzersizlerin yapıldığı, metabolizmanın alışkın olmadığı eforla karşılaştığı bunun yanı sıra sağlık sorunlarına da neden olan bir durumdur.

KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİ

Hızlı kilo vermek adına uygulanan düşük kalorili diyetler genelde karbonhidrat açısından oldukça fakirdir. Alınan az kalorinin yanında karbonhidrat tüketiminin de çok az olması kan şekeri seviyesinin sürekli düşük seyretmesine sebep olur. Bu durum açlık hissinin artmasına hatta zaman zaman dayanılmaz hale gelmesine, asabiyete, halsizlik ve yorgunluğa yol açar. Açlık durumu daha da uzarsa; odaklanamama, zihinsel bulanıklık hatta efor gerektiren işlerle uğraşırken bayılmalara sebebiyet verebilir.

METABOLİZMANIN YAVAŞLAMASI

Hızlı kilo kaybı süreci sırasında metabolizma yavaşlar ve su dokusu kaybı yaşandığı için vücut üzerinde birtakım sağlık sorunlarını meydana getirir. Ayrıca hızlı kilo vermenin zararları arasında; sindirim sistemi bozuklukları, safra kesesi taşı, dolaşım problemleri, kansızlık, tansiyon dengesizlikleri de şok diyetlerin sonuçlarıdır. Hızlı kilo vermenin zararları arasında en büyük riski taşıyan organ; kalptir. Bu nedenle bu diyetlerin uygulanması kalp krizi riskini arttırır. Bu da ani ölümlere zemin hazırlayabilir anlamına gelir.

KAS KAYBI

Uzun zaman düşük kalorili diyete maruz kalan vücut, aç kalarak kas kaybetmeye başlar. Organlarımız beslenmeyle doğru ilişki içinde olduğu için karaciğer ve böbrek kas erimesine bağlı olarak fonksiyon kaybetmeye başlar. Uzun süren düşük kalorili diyetlerin sonucunda; kalp kaslarının erimesi ve hatta kemik yoğunluğunda azalma meydana gelebilir. Kemik yoğunluğunun azalması eklem ağrılarına, yorgun uyanmaya neden olurken, kalp kaslarının erimesi sonucunda kalp krizleri görülebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Saç dökülmesi pek çok kişinin karşılaştığı bir problemdir. Ama her zaman yaşlanmaya bağlı bağlı olarak ortaya çıkan bir problem değildir. Ne yazık ki hızlı kilo verme arzusuyla yapılan kişiye özel hazırlanmamış yetersiz vitamin ve mineral içeren diyetler saç dökülmesine yol açabilir. Aynı zamanda şiddetli stres, hormonal ve metobolik streste bu durumu oluşturabilir. Özellikle çinko, selenyum, magnezyum gibi minerallerin yeterli alınmaması saç ve ayrıca tırnak sağlığını olumsuz yönde etkiler.

KİLOLAR HIZLA GERİ DÖNER!

Hızlı verilen kilolar aynı hızla vücuda geri döner. Verilen kiloların yeniden hızla geri dönmesinin asıl sebebini, kilo vermek için yapılan düşük kalorili diyetler olarak düşünebiliriz. Hızlı kilo vermek için yapılan ilk girişim karbonhidrat ve proteinden fakir, enerji bakımından yetersiz, vitamin-mineral açısından vücudun ihtiyaçlarını karşılamayacak bir beslenme programını uygulamaktır.Kilolar bu şekilde hızlı bir şekilde gitse de, bu diyet tutumu uzun süre tolere edilemeyeceği sebebiyle ve kişi normal beslenme seyrine döneceği için kilolar yeniden hızla gelir. Önemli olan uzun vadeli kiloların gitmesini sağlamaktır. Bu doğrultu da uygulanması en mantıklı olan yol; uzman kontrolünde kişinin fizyobiyolojik ihtiyaçlarının düşünüldüğü, kilosunun yaşının, sosyal ve ekonomik hayatının hesaplanarak planlandığı, tamamen bireye özel beslenme programıyla kilolarından kurtarmaktır.