İnsan ömrünü 13 yıl daha uzatmaya yardımcı beslenme modeli

PLOS Medicine dergisinde Salı günü yayınlanmış çalışma, bir kadının 20 yaşında optimal beslenmeye başlanırsa ömrünü 10 yıldan daha fazla uzatabildiğini keşfetti. 20 yaşından itibaren sağlıklı beslenmeye başlayan bir adam ise hayatına 13 yıl ekleyebiliyor.

"İLERLEYEN YAŞLARDA DA OLDUKÇA ETKİLİ"

Yapılan bu çalışma, aynı zamanda daha sağlıklı bir diyete odaklanmanın yaşlı yetişkinlerin de yaşamlarını uzatabileceğini belirtiyor. 60 yaşında sağlıklı beslenmeye başlayan kadın, ömrünü 8 yıl uzatabilirken 60 yaşında geçiş yapan erkekler, yaşamlarına yaklaşık 9 yıl ekleyebiliyor.

Çalışma, bitki temelli bir beslenme tarzının 80 yaşındakilere bile fayda sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Erkekler ve kadınlar, sadece bu değişiklikle yaklaşık 3,5 yıl fazla yaşam sürelerini uzatabilirler.

Tıpta önleyici çalışmaları ile öne çıkan Dr. David Katz, diyet kalitesinin iyileştirilmesinin kronik hastalık ve erken ölüm riskini azaltacağı fikrinin uzun süredir yerleşmiş olduğunu belirtiyor. Kanıta dayalı bu yaşam tarzına dair küresel düzeyde kurulan True Health Initiative'in başkanı ve kurucusu Katz, gıdaların koruyucu tıp alanında nasıl bir etkililiği olduğuna dair araştırma yayınladı.

Katz, "optimal" bir diyet olarak tanımladıkları bu beslenme sisteminin daha fazla geliştirildiğinde daha büyük faydalar sağlayacaığnı da söylüyor. Çok gelişmiş diyetlerin önemli dozlarda et ve süt ürünlerine izin verdiği yönündeydi. Fakat bu unsurlar yeniden değerlendirildiğinde düşük seviyelerde tüketiliyordu.