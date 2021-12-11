Karbonhidrat tamamen bırakılmalı mı? İşte mükemmel vücudun sırrı

Kilo vermeye çalışan biriyseniz, daha iyi bir karar vermenize yardımcı olacak karbonhidratsız ve düşük karbonhidratlı diyet arasında bir karşılaştırmayı sizler için yaptık.
KARBONHİDRATLAR VE KİLO KAYBI
Anadolu'da öğle ve akşam yemeklerinde pirinç, bulgur veya makarna yemeye alışkınız. Ama hepimiz çok fazla karbonhidratın bizim için iyi olmadığını biliyoruz. Öyleyse, kilo vermeye çalışırken karbonhidratsız mı yoksa düşük karbonhidratlı mı gitmeliyiz, öğrenelim.
KİLO KAYBI İÇİN DÜŞÜK KARBONHİDRAT DİYETLERİ
Düşük karbonhidratlı bir diyet, sınırlı karbonhidrat ve daha fazla proteine sahip olduğunuzu gösterir. Günlük kalori alımının yüzde 20'sinden fazlasını karbonhidratlardan almamak gerekiyor. Düşük karbonhidrat diyetinde kalan yüzde 40 protein ve diğer yüzde 40 ise yağ olmalıdır.
Bu diyet türü vücudunuzun ketozise girmesine neden olur ve geçici ve hızlı kilo kaybı sağlar.
KİLO KAYBI İÇİN KARBONHİDRAT DİYETİ YOK
Adından da anlaşılacağı gibi, bu tür bir diyet, herhangi bir tür karbonhidrat almanızı engeller. Bu tür diyette, tüm kalorilerinizi protein ve yağdan alırsınız. Bu süper hızlı kilo kaybına yol açar. Ancak bu kilo kaybı sürdürülebilir değildir ve diyeti bıraktıktan hemen sonra kilo alırsınız.
HANGİSİ DAHA İYİ BİR SEÇİMDİR?
Düşük karbonhidratlı veya karbonhidratsız bir diyet olsun, ikisi de hızlı sonuç verir, ancak uzun vadede takip edilemez.
Amerikan Diyabet Derneği'ne göre, hem düşük karbonhidratlı hem de yüksek proteinli diyetler, su ağırlığını ve kasları kaybetmeye yol açacağı için sağlığa zararlıdır.
Sağlıklı kilo kaybı için bazı ipuçları