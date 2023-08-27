Keskin hafızanın sırrı! Gün içinde ağzınıza bir tane atın: Adeta beyni gençleştiriyor

YUMURTA

Yumurta iyi protein kaynağıdır ve A, B5, B12 , D, E ve K vitaminlerini içerir. Beyin gelişimi için zengin bir besindir.

B12 vitamini sayesinde beynin kimyasallarının sentezlenmesine destek olur. Beyindeki şeker seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.

İçerisinde yer alan kolin isimli madde sayesinde beynin sinir taşıyıcılarından birisi olan asetilkolini üretir. Bu madde ise hafıza, zeka ve ruh halini olumlu şekilde etkiler. Ayrıca konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluk için bir besindir.

Zihinsel faaliyetlerini olumlu biçimde etkiler.