Keskin hafızanın sırrı! Gün içinde ağzınıza bir tane atın: Adeta beyni gençleştiriyor

Ceviz; içerisinde fosfor, demir, kalsiyum ve potasyum barındırır. Omega-3 içeren tek kuru yemiş olmakla birlikte Omega-6, Omega yağ asitleri, PUFA ve fitokimyasallar bakımından da çok zengin bir besindir. Cevizin mucizevi etkilerinden faydalanabilmek için gün içerisinde mutlaka ağzınıza bir adet ceviz atmaya çalışmalısınız.
Gün içerisinde düzenli olarak ceviz tüketmek; beyin sağlığınızı koruyarak hafızanızı daha iyi hale getirecek. İşte cevizin mucizevi faydaları…
CEVİZİN BEYNE FAYDALARI NELERDİR?
İçerisindeki biyoaktif bileşikler sayesinde beyin hücrelerini korunmasını sağlar.
Beynin yapısı, gelişimi ve fonksiyonlarının korunmasında etkilidir.
Hafızayı güçlendirir, beyni ve algıları iyileştirir, zeka gelişimine katkıda bulunur.
İçerisinde yer alan Omega-3, zihinsel fonksiyonların işlevselliğini artırır, zekayı geliştirir ve daha iyi düşünebilmeyi sağlar.
Melatonin içerir bu sayede düzenli uyku uyumayı sağlar, beyin sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirmeyi sağlar.
Zihin yorgunluğunu giderir.
Yetişkinlerin zihinsel performansını artırırken çocukların beyin gelişimini destekler.
Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklara karşı korur.
Beyin, gümüş iyona ihtiyaç duyan tek organdır. Ayrıca ceviz de gümüş iyonunu sağlayan tek besindir.
KANSERE KARŞI DA KORUYOR
Cevizin yoğun antioksidan etkisi vardır.
İçerisinde yer alan arginin isimli aminoasidi içerir bunun sayesinde damarların esnekliğini korumaya destek olur ve damar çatlamalarını engeller.
Kansere, karşı koruyucu etkilidir.
Düzenli olarak ceviz tüketmek; kolesterole karşı iyi gelir
Kan dolaşımının sağlıklı olmasına yardımcı olur, arter duvarının esnek olmasını sağlar ve pıhtılaşmanın önlenmesini destek olur.
Kardiyovasküler sağlığı korur.
DHA, omega-3 yağ asidinin çeşitlerinden birisidir. Günde bir avuç tüketmek, günlük alınması gereken DHA miktarını karşılar.
Kemik ve dişleri güçlendirir.
Kasları rahatlatır.
Depresyonun engellenmesini sağlar.
Hiperaktivite ve otizmle mücadele eder.
BEYİN SAĞLIĞINA İYİ GELEN DİĞER BESİNLER
Ceviz gibi beyin sağlığına iyi gelen başka besinler de bulunuyor. İşte beyni güçlendiren besinler…
AVOKADO
Avokado zengin bir lif kaynağıdır. Mineral ve antioksidan açısından da oldukça zengindir. En düşük yağ oranına sahip meyve iken en yüksek de protein oranına sahiptir.
İçeriğindeki K vitamini ve folat sayesinde beyinde kan pıhtısını oluşmasını engeller ve felçten korur.
Avokadonun içeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri, beyinin sinir hücrelerini korumayı sağlar. Beynin kas gücünü artırmayı sağlar.
Beynin en elverişli kapasitede çalışmasına destek olur.
Odaklanma ve hafıza gibi bilişsel fonksiyonları artırır.
Kan şekerini sabit tutmaya yardımcı olur.
Probiyotik etkisi vardır.
Kalp sağlığına iyi gelir.
Cildin parlak görünmesini sağlar.
Göz sağlığını korumayı sağlar.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, beynin oksijen alımını sağlar ve nörolojik hastalıklara karşı korur.
Beyin fonksiyonlarındaki bozulmayı azaltır ve hafızanın güçlenmesini sağlar.
Beyinde yeni hücre oluşmasına yardımcı olur.
İltihaplanma, beyin hücrelerindeki enerji üretimininin önlenmesine neden olur. Bunun sonucunda hafıza sorunları, zihin yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı oluşur. Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin isimli madde iltihaplanmayı engelleyerek beyni korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirim sistemini korur.
Beyin ve meme kanseri ile kemik hastalıklarına karşı koruyucudur..
Dopamin ve seratonin üretimine katkıda bulunur.
Safra akışını sağlamaya yardımcı olur, hazımsızlığı ortadan kaldırır.
Karaciğer sağlığını korur.
BROKOLİ
Brokoli yoğun bir lif kaynağıdır. İçerisinde yer alan sülforafan isimli bileşik sayesinde beyinde yeni hücre oluşmasına yardımcı olur.
İçerisinde yer alan K vitamini sayesinde beyindeki hücrelerin çoğalmasına ve beynin yenilenmesine destek olur.
K vitamini ve kolin isimli bileşen sayesinde kansere karşı koruma sağlar.
Brokoli tüketmek sindirim sisteminin güçlendirir.
Diyabet riskinin azalmasını sağlar.
Stres ve gerginliği önler.
YUMURTA
Yumurta iyi protein kaynağıdır ve A, B5, B12 , D, E ve K vitaminlerini içerir. Beyin gelişimi için zengin bir besindir.
B12 vitamini sayesinde beynin kimyasallarının sentezlenmesine destek olur. Beyindeki şeker seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur.
İçerisinde yer alan kolin isimli madde sayesinde beynin sinir taşıyıcılarından birisi olan asetilkolini üretir. Bu madde ise hafıza, zeka ve ruh halini olumlu şekilde etkiler. Ayrıca konsantrasyon bozukluğu ve yorgunluk için bir besindir.
Zihinsel faaliyetlerini olumlu biçimde etkiler.
SAKATAT
Sakatatlar içerisinde yer alan beyin ve dil, yüksek oranda omega-3 yağ asidi barındırırlar. Bu sebeple beyin ve dil tüketmek, beynin gençleşmesine ve zinde olmasını sağlar.
İçerisindeki B12 oranı sayesinde beynin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
Vitamin açısından da oldukça zengin olan bu besinleri tüketmek, beyin sağlığınızla birlikte genel sağlığınız için de faydalı olacaktır.