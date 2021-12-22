Kilo koruma için 4 önemli maddeye dikkat!

Kilo koruma döneminde dengeleme altın kuraldır. Bu süreçte yapabileceğiniz en önemli hatalardan bir tanesi ''battı balık yan gider'' düşüncesinde olmaktır. Bir öğünde veya günde kaçırdığınızda ertesi öğünü veya günü hafif geçirerek dengeleyebilirsiniz. Öğle yemeğinde canınız pizza yemek istiyor, pizzanızı yiyin ve akşam yemeğinizi sebze yemeği ve yoğurt gibi hafif bir alternatifle geçirin. Bu şekilde dengeleme yoluna gittiğinizde kilonuzu uzun yıllar koruduğunuzu göreceksiniz.

PORSİYON KONTROLÜ

Söz konusu 'sağlıklı' veya 'düşük kalorili' olarak nitelendirdiğiniz bir yiyecek olsa dahi öğünlerinizde porsiyon kontrolü sağlamadığınız sürece istemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Tatlı mı yiyeceksiniz, arkadaşınızla bölüşerek yemeyi deneyebilirsiniz ya da büyük bir tabak dolusu makarna yemek yerine tabağınızın bir kısmını yoğurt ve salataya ayırabilirsiniz. Küçük tabak-çatal kullanmak, yemeğinizi tabağınıza kendiniz koymanız ve yavaş yemek gibi küçük değişiklikler porsiyon kontrolünü kolaylaştırır.

TÜKETİM SIKLIĞI

Haftada kaç gün fast-food, kaç gün tatlı yiyorsunuz? Sevdiğiniz ancak yüksek kalori, yağ veya şeker içeriğine sahip besinleri tüketim sıklığınıza dikkat edin. Beslenme düzeninizi gözden geçirdiğinizde bu besinleri sıkça tükettiğinizi fark ediyorsanız, tüketim sıklığını azaltarak ve yerine sağlıklı alternatifleri koyarak kilo kontrolünüzü kolaylaştırabilirsiniz.