Kilo verdiren makarna tarifi! Hem yağ yakıyor hem lezzetiyle baş döndürüyor

Kilo vermek istiyorsanız, uzmanlar haftada 150 dakika aktif olmanızı, günde beş dakika almayı hedeflemenizi, gıda etiketlerini okumanızı (yeşil genellikle kehribar veya kırmızıdan daha sağlıklıdır), şekerli içeceklerden vazgeçmeniz ve şeker ve yağ oranı yüksek gıdaları azaltmanız oldukça önemli.

Hızlı ve kolay bir tarif olan brokoli pesto soslu makarna, sadece birkaç dakikada sofralarınıza gelirken, aynı zamanda kilo vermenizi de kolaylaştıran seçeneklerden biri. İşte o kilo verdiren tarif…

İçindekiler

300 gr brokoli, çiçeklerine ayrılmış

300 gr makarna (midye, burgu veya spagetti kullanabilirsiniz)

Bir yemek kaşığı çam fıstığı

Bir büyük demet fesleğen

Bir büyük diş sarımsak

İki yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr kiraz domates, ikiye bölünmüş

Hazırlanışı: