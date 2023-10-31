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Kilo verdiren makarna tarifi! Hem yağ yakıyor hem lezzetiyle baş döndürüyor

Sağlıklı bir kilo aralığında kalmak için aktif yaşamın önemi ile ilgili uzmanlar sıklıkla uyarıda bulunuyor. Fakat bu noktada beslenme de en önemli faktörlerden biri. Sıklıkla “düşman” olarak görülen makarna, aslında doğru tüketildiğinde hem lezzetli hem de doyurucu bir menü olabiliyor. İşte kilo verdiren makarna…

Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:48 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 17:12
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KİLO VERDİREN MAKARNA TARİFİ! HEM YAĞ YAKIYOR HEM LEZZETİYLE BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Kilo vermek istiyorsanız, uzmanlar haftada 150 dakika aktif olmanızı, günde beş dakika almayı hedeflemenizi, gıda etiketlerini okumanızı (yeşil genellikle kehribar veya kırmızıdan daha sağlıklıdır), şekerli içeceklerden vazgeçmeniz ve şeker ve yağ oranı yüksek gıdaları azaltmanız oldukça önemli.

Hızlı ve kolay bir tarif olan brokoli pesto soslu makarna, sadece birkaç dakikada sofralarınıza gelirken, aynı zamanda kilo vermenizi de kolaylaştıran seçeneklerden biri. İşte o kilo verdiren tarif…

İçindekiler

  • 300 gr brokoli, çiçeklerine ayrılmış
  • 300 gr makarna (midye, burgu veya spagetti kullanabilirsiniz)
  • Bir yemek kaşığı çam fıstığı
  • Bir büyük demet fesleğen
  • Bir büyük diş sarımsak
  • İki yemek kaşığı ince rendelenmiş parmesan
  • Bir yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gr kiraz domates, ikiye bölünmüş

Hazırlanışı:

  • Bir tencerede hafif tuzlu suyu kaynatın. Brokolileri atın ve beş dakika kaynatın. Brokoliyi delikli bir kaşıkla çıkarın ve bir kenara koyun.
  • Makarnayı aynı tavaya ekleyin ve paketteki talimatlara göre pişirin. Aynı zamanda brokolileri çam fıstığı, fesleğen, sarımsak, parmesan ve yağla birlikte mutfak robotuna alın ve pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırın. Karabiber ve biraz tuzla tatlandırın. .
  • Tavayı orta ateşe koyun. Domatesleri ekleyin ve üç dakika daha veya domatesler yumuşayana kadar pişirin. Makarnayı brokoli pesto, domates ile tamamen kaplayacak şekilde atın ve gerekirse bir miktar makarna suyuyla sosa kıvam verin. Makarnayı tabaklara koyun ve keyfini çıkarın. Çıtır bir salata ile servis yapabilirsiniz.

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