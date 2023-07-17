Kilo vermenin sırrı bu mineraldeymiş! Cayır cayır yağ yakmak için çikolatayı bu şekilde yerseniz…

Zayıflama süreci, vücutta yağ yakmayı kolaylaştıran bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. Magnezyum da bunlardan biri. Genellikle kemik sağlığını desteklediği düşünülse de aslında etkisi düşündüğümüzden çok daha fazla…
Magnezyum vücutta (esas olarak kemiklerde) bulunan bir mineraldir ve tofudan bitter çikolataya kadar birçok gıdada doğal olarak bulunur. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre magnezyum, protein üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, kas fonksiyonu, sinir fonksiyonu ve kan şekeri kontrolü gibi hayati fonksiyonları yerine getirmek için vücutta 300'den fazla farklı enzimle çalışır.
Sodyum, potasyum, fosfor, klorür ve kalsiyum ile birlikte magnezyum elektrolit ailesine aittir. Besinleri hücrelerinize taşıdıkları, kalp atışları, sinir uyarılarını iletme ve kasları kasma gibi işlevleri etkinleştirdikleri için sağlık için çok önemlidirler. Bunun da ötesinde, elektrolitler sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olur, böylece vücudunuz her zaman doğru miktarda su ve minerale sahip olur.
MAGNEZYUM KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?
Normal magnezyum seviyelerinin korunması kilo kaybına fayda sağlayabilir Ayrıca, Nutrients dergisinde yayınlanan bir 2021 incelemesi, obezitesi olan kişilerde magnezyum eksikliğinin daha yaygın olduğunu bildiriyor.
Archives of Medical Science'da yayınlanan bir 2018 incelemesine ve Microorganisms'de yayınlanan bir 2019 incelemesine göre, magnezyum seviyeleri aşırı derecede düşük olduğunda, bağırsak mikrobiyomunu değiştirerek kronik iltihaplanma meydana gelebilir.
European Journal of Nutrition'da yayınlanan 30 yıllık bir çalışmada 5000'den fazla katılımcı, magnezyum alımı ile obezite insidansı ve C-reaktif protein (CRP) seviyeleri (her ikisi de vücuttaki iltihaplanma) arasında ters ilişkiler buldu. Bu durum, magnezyum seviyeleri ne kadar yüksek olursa, obezite insidansının o kadar düşük ve muhtemelen daha az iltihaplanma olduğu anlamına gelir. İltihap istenmeyen bir stres etkenidir ve vücudunuz için zararlıdır, kilo vermenizi engelleyebilir. Bağırsak mikrobiyomunu yeniden ele aldığımızda, ister dost ister düşman olsun, belirli bağırsak bakterilerinin varlığı, bağırsak sağlığı ve kilo kaybı bağlantılı olduğu için kilo verme sorunları yaratabilir.
Magnezyum, sağlıklı kan şekerlerini destekleyerek kilo vermeye yardımcı olabilir Diabetes/Metabolism Research and Reviews'ta yayınlanan 2020 tarihli bir inceleme, magnezyum alımının, obez olarak sınıflandırılan vücut yapısına sahip popülasyonlarda yaygın olan bir hastalık olan tip 2 diyabet riski ile ters ilişkili olduğunu buldu. Bu durum, daha yüksek magnezyum alımının, tip 2 diyabet riskinin daha düşük olmasını sağlayabileceği anlamına gelir. Araştırmacılar ayrıca diyabetli kişilerde yeterli magnezyum alımının daha iyi kan şekeri kontrolünü desteklediğini bulmuşlardır. Magnezyum, vücudunuzun insülini uygun şekilde kullanmasına veya insüline daha duyarlı hale gelmesine yardımcı olarak kan şekeri düzeylerini yönetmeye yardımcı olabilir.
Aslında, Stats Pearls'de 2022'de yapılan bir incelemeye göre, insülin duyarlılığı, vücudunuzdaki insülinin glikozu kullanmasını zorlaştıran bir durum olan insülin direncinin tersidir ve bu metabolik koşullar aşırı vücut yağına yol açabilir. Bununla birlikte, magnezyum, kan şekerinizi dengede tutmaya ve insülininizin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olarak kilo kaybını daha ulaşılabilir hale getirebilir.
SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN…
Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, bu süreci daha iyi yönetmenize ve hızla yeniden kilo almayı engellemenize yardımcı olur. Bu nedenle genellikle duyduğumuz "hızla kilo verme" çabasından vazgeçmek önemlidir.
Kilo verme hedeflerinize ulaşmak, alışkanlıklarınızı adım adım değiştirmek anlamına gelir. Ve en ufak bir adım olsa bile, en azından doğru yönde ilerliyorsunuz. Kilo vermek zor olabilir, ancak kendi başınıza yapmanız gereken bir şey değildir. Kayıtlı bir diyetisyenden tavsiye almak, bu uzun vadeli yolculukta size destek sunabilir ve ek sorumluluk sağlayabilir.
Kilo vermek isteyen birçok kişi, çok az yemek yiyerek kendilerini kısıtlamak isteyebilir, ancak bu kötü bir alışkanlık, kilo verme çabalarınızı sabote edebilir. Bunun yerine, sağlıklı bir gıda dengesi benimseyerek daha esnek bir şekilde yiyin. Haftanın çoğu gününde, her gün dörtte biri yağsız protein, dörtte biri tam tahıl ve yarısı meyve ve sebze dolu bir tabak içeren üç öğün yemeyi hedeflemeyi deneyin. Biraz sağlıklı yağ eklemeyi de unutmayın. Sevdiğiniz yiyecekleri yasaklamaktan kaçının çünkü daha sonra onları yeme şansınız var. Tüm yiyecekler sığabilir, en sevdiğiniz mac ve peynir veya kurabiye bile.
Egzersizin kilo verme çabalarını desteklemeye yardımcı olabileceği göz önüne alındığında, hoşunuza giden bir egzersiz rutini benimsemeyi düşünebilirsiniz. Bunların ötesinde, egzersiz zihinsel sağlığınız ve uykunuz için de iyidir. Sevdiğiniz aktivite modlarını seçin, böylece onlara bağlı kalmaya istekli olursunuz. Arkadaşlarla sabah yürüyüşleri, hafta sonu dans dersleri veya oturma odanızda bir video için serbest ağırlık kaldırma hepsi sayılır.
MAGNEZYUM GÖBEK YAĞLARINI YAKAR MI?
Tek başına hiçbir besin karın yağını azaltmaya yardımcı olmaz. Fakat magnezyum, iltihaplanma, insülin direnci ve zayıf kan şekeri kontrolü dahil olmak üzere kilo vermeyi engelleyen eksiklikleri ve koşulları önlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, yalnızca magnezyuma odaklanmak yerine, fiziksel aktivite, yeterli uyku ve besleyici yoğun yiyecekler yemeyi içeren uzun vadeli kilo verme başarısındaki en önemli etkenler.