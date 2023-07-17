Kilo vermenin sırrı bu mineraldeymiş! Cayır cayır yağ yakmak için çikolatayı bu şekilde yerseniz…

Zayıflama süreci, vücutta yağ yakmayı kolaylaştıran bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. Magnezyum da bunlardan biri. Genellikle kemik sağlığını desteklediği düşünülse de aslında etkisi düşündüğümüzden çok daha fazla…

Magnezyum vücutta (esas olarak kemiklerde) bulunan bir mineraldir ve tofudan bitter çikolataya kadar birçok gıdada doğal olarak bulunur. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre magnezyum, protein üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, kas fonksiyonu, sinir fonksiyonu ve kan şekeri kontrolü gibi hayati fonksiyonları yerine getirmek için vücutta 300'den fazla farklı enzimle çalışır.

Sodyum, potasyum, fosfor, klorür ve kalsiyum ile birlikte magnezyum elektrolit ailesine aittir. Besinleri hücrelerinize taşıdıkları, kalp atışları, sinir uyarılarını iletme ve kasları kasma gibi işlevleri etkinleştirdikleri için sağlık için çok önemlidirler. Bunun da ötesinde, elektrolitler sıvı dengesini düzenlemeye yardımcı olur, böylece vücudunuz her zaman doğru miktarda su ve minerale sahip olur.