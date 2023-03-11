Kim Kardashian’ın favori diyeti! Herkes bu diyeti yapmak istiyor ama ölümcül risk taşıyor

Ekip, bu şekilde bir diyeti uygulayanların, günlük toplam kalorinin %45'inin yağdan ve %25'inin karbonhidratlardan aldığına dair bir veri kaydetti. Araştırmada analiz edilen bilgiler, insanları en az on yıl boyunca takip eden Birleşik veritabanı UK Biobank üzerinden alındı.

Araştırmalar, bu düşük karbonhidrat-yüksek yağ diyetleri uygulayan 305 kişinin diyetleri ile daha dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip standart bir diyet uygulayan yaklaşık 1200 kişinin diyetleri karşılaştırıldı.

"KETO DİYET YAPANLARDA ÇOK DAHA YÜKSEK KALP SORUNU RİSKİ"

Katılımcılarının %73'ünün ortalama yaşı 54 ve ortalama vücut kitle indeksi 27.7 olan kadınlar olduğunu belirtmişlerdi. Standart diyet uygulayanların ortalama BMI'S, 26.7 idi. Yaklaşık 11,8 yıl sonra ve diğer risk faktörleri için ayarlandığında bile, araştırma çok daha yüksek bir kardiyovasküler hastalık geliştirme riski gösterdi.

Çalışma yüksek yağ oranına sahip diyet yapan kişilerin, bazen "kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve LDL kolesterolü kaplayan ve kalp hastalığını tahmin edebilen bir protein olan apolipoprotein B'ye sahip olduğu sonucuna vardı.