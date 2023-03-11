Kim Kardashian’ın favori diyeti! Herkes bu diyeti yapmak istiyor ama ölümcül risk taşıyor

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nin Dünya Kardiyoloji Kongresi'nde sunulan çalışma, yaklaşık beş Amerikalıdan birinin düşük karbonhidratlı, keto benzeri veya tam keto diyeti uyguladığını bildirmesinin ardından araştırma konusu haline getirilmesinden sonra ortaya çıktı.
"DİYETLER KARŞILAŞTIRILDI SONUÇLAR ŞAŞIRTICI"
Araştırmalar, bu düşük karbonhidrat-yüksek yağ diyetleri uygulayan 305 kişinin diyetleri ile daha dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip standart bir diyet uygulayan yaklaşık 1200 kişinin diyetleri karşılaştırıldı.
Ekip, bu şekilde bir diyeti uygulayanların, günlük toplam kalorinin %45'inin yağdan ve %25'inin karbonhidratlardan aldığına dair bir veri kaydetti. Araştırmada analiz edilen bilgiler, insanları en az on yıl boyunca takip eden Birleşik veritabanı UK Biobank üzerinden alındı.
"KETO DİYET YAPANLARDA ÇOK DAHA YÜKSEK KALP SORUNU RİSKİ"
Katılımcılarının %73'ünün ortalama yaşı 54 ve ortalama vücut kitle indeksi 27.7 olan kadınlar olduğunu belirtmişlerdi. Standart diyet uygulayanların ortalama BMI'S, 26.7 idi. Yaklaşık 11,8 yıl sonra ve diğer risk faktörleri için ayarlandığında bile, araştırma çok daha yüksek bir kardiyovasküler hastalık geliştirme riski gösterdi.
Çalışma yüksek yağ oranına sahip diyet yapan kişilerin, bazen "kötü" kolesterol olarak bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve LDL kolesterolü kaplayan ve kalp hastalığını tahmin edebilen bir protein olan apolipoprotein B'ye sahip olduğu sonucuna vardı.
"HAYVANSAL KAYNAKLARIN TÜKETİMİ İKİ KATINA ÇIKIYOR"
Araştırmacılar ayrıca, yüksek yağ oranına sahip beslenenlerin, standart diyete (%16) kıyasla doymuş yağda daha yüksek toplam yağ alımına ve hayvansal kaynakların tüketiminin iki katına (%33) sahip olduğunu buldular.
Araştırmanın baş yazarı Dr. Iulia Iatan "LCHF diyeti uygulayan katılımcılar arasında, en yüksek LDL kolesterol düzeylerine sahip olanların kardiyovasküler bir olay için en yüksek risk altında olduğunu bulduk" açıklamasında bulundu.
"İNME İÇİN DİĞER RİSK FAKTÖRLERİ ELE ALINIYOR"
Bulgular, bu diyeti yapmayı düşünen kişilerin, bunu yapmanın LDL kolesterol düzeylerinde bir artışa yol açabileceğinin farkında olmaları gerektiğini gösteriyor. Bu beslenme düzenine başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmaları gerekiyor. Diyet sırasında, kolesterol seviyelerinin izlenmesi ve diyabet, yüksek tansiyon, fiziksel hareketsizlik ve sigara gibi kalp hastalığı veya inme için diğer risk faktörlerini ele almaya çalışmaları öneriliyor.
Ancak uzmanlar, herkesin vücudunun LCHF diyetine aynı şekilde yanıt vermediğini not ettiler ve daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundular.
"SON YILLARIN EN POPÜLER DİYETİ"
Genellikle %10 karbonhidrat, %20 ila %30 protein ve %60 ila %80 yağ olarak önerilen keto diyeti ve benzer diyetleri son yıllarda kilo vermenin hızlı bir yolu olarak giderek daha popüler hale geldi.
Kısıtlayıcı diyet, vücuda sınırlı karbonhidrat sağlayarak çalışır ve vücudu bunun yerine enerji üretmek için yağları parçalamaya zorlar. Yağın parçalanması daha sonra vücudun karbonhidrat yokluğunda enerji olarak kullandığı kimyasallar olan ketonları üretir.
"BİRÇOK BESLEYİCİ SEÇENEĞİ ORTADAN KALDIRIYOR"
Uzmanlar, bu diyetlerin meyveler, baklagiller ve tam tahıllar gibi diğer sağlıklı ve gerekli gıda gruplarını ortadan kaldırdığı ve epilepsili çocuklarda nöbetleri kontrol etmeye yardımcı olduğu bulunmasına rağmen herkes için en iyi seçenek olmayabileceği konusunda uyarıyor.
Araştırmacılar, yeni bulguların "nedensel bir ilişki değil, yalnızca diyet ile büyük kardiyak olaylar için artan risk arasında bir ilişki gösterebileceğini" belirtti, ancak daha fazla çalışma yapılması gerektiğini öne sürdüler.
"ÇEVRE İÇİN DE ÇOK ZARARLI"
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre kalp hastalığı, hem erkekler hem de kadınlar için önde gelen ölüm nedeni. Gwyneth Paltrow, Halle Berry ve Kim Kardashian'ın da en sevdiklerinden biri olan keto diyetinin de çevre için en zararlılardan biri olduğu bulundu . Diyetin tüketilen her 1000 kalori için yaklaşık 2,993 kg karbondioksit ürettiği tahmin ediliyor.
Bu moda diyetler, hızlı kilo vermek isteyenlerin aklını çelse de, uzmanlar bunların uzun vadeli çözümler için yeterli olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Uzman Diyetisyen Courtney McCormick, "Kilo vermek göz korkutucu bir görev gibi görünebilir, ancak gerçekte öyle olmak zorunda değil" dedi.