Kraliyet Ailesi’nin güzellik sırrı! İşte Kate Middleton’ın beslenme sistemi: Her sabah bu karışımı içiyor

Üç çocuk annesi Middleton, aynı zamanda kraliyetin yoğun gündeminde de oldukça meşgul. Buna rağmen düzenli bir hayatı sürdürmeye kararlı olan düşes, sağlıklı bir beslenme planına ve sabit bir egzersiz rutinine sadık kalıyor.

KATE MIDDLETON BİR GÜNDE NE YİYOR?

Middleton'ın beslenme sisteminde, her besinin kendine ait bir yeri olduğu biliniyor. Meyve ve sebzelere ayrıca önem veren Middleton, güne oldukça sağlıklı bir smoothie karışımı ile başlıyor. MailOnline'ın haberine göre; sabahları ve öğleden sonraları, lahana, matcha, ıspanak, marul, kişniş ve yaban mersini karışımı ile yapılmış bir smoothie tüketiyor.

Öğle yemekleri rutininde ise genellikle avokado, soğan, salatalık veya beyaz peynirli karpuz salatası tüketiyor. Bu yiyeceklere genellikle; zeytinyağı, elma sirkesi, limon suyu, karabiber ve bir tutam tuz içeren bir sos eşlik ediyor.

Akşam yemeklerinde ise ızgara bir tavuk gibi sağlıklı besinler tüketse de arada bir ailesiyle birlikte kaçamaklar yaptığı ve bu konuda da dikkatli olduğu bilinenler arasında.