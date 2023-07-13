Lezzet dolu bu atıştırmalık cayır cayır yağ yakıyor! Öğlenleri yediğinizde birkaç beden birden inceltiyor...

Yumurta, tam yağlı yoğurt, kaliteli protein, sebze ve lif,süt, kuruyemiş ve sağlıklı katı, sıvı yağ kullanımı bu beslenme sisteminin temelini oluşturuyor. Fakat aynı zamanda atıştırmalıklar kounsunda da bir yol sunabilecek Akdeniz tipi beslenme sistemi, kolayca zayıflamayı sağlayacak birkaç önerinin de çıkış noktası.

Her ikisi de sağlıklı resveratrol bileşiği içeren kırmızı üzüm ve bitter çikolata gibi ara sıra ikramların tadını çıkarmak iyi olsa da, diyet yapanlar şekerden, işlenmiş nişastalı gıdalardan, az yağlı ürünlerden ve tatlı meyvelerden kaçınmalıdır.

Dr. Simon Poole, özellikle bu diyette bulunan birkaç atıştırmalığın zayıflamanın yanı sıra sağlıklı bir hayat sürmenin de formülü olduğunu belirtiyor.