Lezzet dolu bu atıştırmalık cayır cayır yağ yakıyor! Öğlenleri yediğinizde birkaç beden birden inceltiyor...

Yumurta, tam yağlı yoğurt, kaliteli protein, sebze ve lif,süt, kuruyemiş ve sağlıklı katı, sıvı yağ kullanımı bu beslenme sisteminin temelini oluşturuyor. Fakat aynı zamanda atıştırmalıklar kounsunda da bir yol sunabilecek Akdeniz tipi beslenme sistemi, kolayca zayıflamayı sağlayacak birkaç önerinin de çıkış noktası.
Her ikisi de sağlıklı resveratrol bileşiği içeren kırmızı üzüm ve bitter çikolata gibi ara sıra ikramların tadını çıkarmak iyi olsa da, diyet yapanlar şekerden, işlenmiş nişastalı gıdalardan, az yağlı ürünlerden ve tatlı meyvelerden kaçınmalıdır.
Dr. Simon Poole, özellikle bu diyette bulunan birkaç atıştırmalığın zayıflamanın yanı sıra sağlıklı bir hayat sürmenin de formülü olduğunu belirtiyor.
Poole, Akdeniz diyeti ile ilgili; "Kalp hastalığı ve felçten birçok kansere ve hatta Alzheimer hastalığına kadar gerçekten çok sayıda kronik hastalığın riskini azalttığını gösteren çok sayıda gerçekten iyi, yüksek kaliteli bilimsel araştırma olduğunu" söyledi.
Dahası, bu yaşam tarzının uzun ömür, daha iyi zihinsel sağlık ve sağlıklı kiloyu koruma ile ilişkili olduğunu da sözlerine iddia etti.
Bu noktada beslenme konusunda ilk atıştırmalığın; zeytin olabileceğini söyleyen Poole, bu besinin aynı zamanda en iyi antioksidan kaynaklarından biri olduğunu belirtiyor. Tuz ve salamura konusunda dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan Poole, bu noktada sızma zeytinyağında korunmuş zeytinlerin seçilebileceğini belirtiyor.
Kabuklu kuruyemişler, Dr. Poole'un bir diğer sağlıklı önerisi. Magnezyum ve çinko gibi gerekli minerallerin yanı sıra sağlıklı yağ almak için tuzsuz kuruyemişleri tercih etmek, açlığınızı bastırmak için en sağlıklı yöntemlerden biri.
Ayrıca, Poole çok fazla tuzun bazı insanlarda kan basıncını artırabileceğini açıkladı. Biraz tatlılık isteyenler için kuru meyve, tuzsuz kuruyemişlere güzel bir ekleme olabilir.
Bir diğer lezzet dolu atıştırmalık ise; kendine özgü tadıyla öne çıkan bitter çikolata. Doyurucu olmasınınn yanı sıra yaklaşık %85 kakao oranına sahip bir bitter çikolata tercih etmek önemli bir ayrıntı.