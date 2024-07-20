Limon gerçekten zayıflatır mı? Cevabı şoke edecek..

Kilo vermede etkili olduğu öne sürülerek, zaman zaman diyet listelerinde yer alan limon ve detoks suları zayıflamada etkili mi? İşte uzmanından ‘Limonun zayıflatıcı etkisi var mı?’ sorusunun yanıtı...

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:08 PAYLAŞ ABONE OL

Limon yiyerek ya da limon suyu içerek kilo kaybedilmeyeceğini belirten özel bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Alphan, sosyal medyanın da etkisiyle gündeme gelen ve kimi zaman kilo vermede etkili olduğu öne sürülen limon, salatalık, maydanoz gibi sebzelerle hazırlanan detoks sularının tüketimiyle ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Alphan, "Limon yağ eritmez. Enerji sağlayan besinler az alındığında vücut, enerji açığını kapatmak için önceden biriktirdiği yağ dokusunu yakar. Kişi limon yediği için yağ yaktığını düşünür" dedi.





YAĞ ERİTMEZ

Limonun kilo vermede etkisi olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Prof. Dr. Alphan "Vücuttaki fazla kilo çoğunlukla yağdan oluşuyor. Limon yiyerek ya da limon suyu içerek kilo kaybedilmez. Limon, yağı eritmez. Bunu basit bir deneyle anlarız. Margarin veya tereyağının üzerine limon sıkıp bekleyin, yağ erimez ya da sıvı yağa koyduğunuz limon suyu ile yağın hiçbir şekilde karışmadığını göreceksiniz. Bu nedenle limon yiyerek, limon suyu içerek zayıflanmaz, vücuttaki yağlar atılamaz" diye konuştu.