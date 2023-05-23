Makarnayı sakın böyle pişirmeyin! Uzmanlar açıkladı: "Kilo alma riskini %45 artırıyor"

Daha fazla tüketime neden olan bu pişirme şekli, potansiyel olarak kilo alımına yol açabiliyor. Bu durum, makarnayı bu şekilde yediğinizde beyninize "tok olduğunuza" dair sinyalleri gönderme konusunda problem ortaya çıkarıyor.

Yedi dakika pişirilen makarnanın yanı sıra, yedi dakika pişirilen makarnanın sunulduğu bu beslenme şeklinde aynı zamanda havuçlar da 20 dakika ve iki dakika olmak üzere farklı düzeylerde pişirildiler.

Hollanda'da Wageningen Üniversitesi'nden bir ekip, üç gün boyunca dört farklı makarna tarifini tüketen 54 kişiyi incelemeye aldı. Makarnalar, "al dente" veya fazla pişmiş olmasının yanı sıra havuçluydu ve bazıları soslanmıştı.

"YUMUŞAK DOKUYA SAHİP BESİNLER TÜKETİM ORANINI ARTIRIYOR"

Analizler, yumuşak gıda dokusuna sahip makarna tüketenlerin, daha sert dokuya sahip aynı yemeğe göre %45 daha hızlı tüketildiğini ortaya çıkardı. Genel olarak yiyeceklerin yumuşaklığının daha hızlı yeme oranıyla bağlantılı olduğunu söyleyen uzmanlar; yiyecekleri soslamanın da yeme oranların %30 oranında artırdığnı tespit etti.

Food Quality and Preference dergisinde yazan araştırmacılar; yalnızca yumuşak malzemeler içeren makarna tabağının, daha sert yapıya sahip bileşenlerle sunulan tabağa oranla %45 daha hızlı tüketildiğini veri olarak kaydetti. Üstelik uzmanlar, yumuşak yapıya sahip yemeklerin tüketiminin daha büyük lokma boyutlarıyla ve daha az çiğnenerek tüketildiğinin de altını çizdi.