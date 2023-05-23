Makarnayı sakın böyle pişirmeyin! Uzmanlar açıkladı: "Kilo alma riskini %45 artırıyor"

Daha fazla tüketime neden olan bu pişirme şekli, potansiyel olarak kilo alımına yol açabiliyor. Bu durum, makarnayı bu şekilde yediğinizde beyninize "tok olduğunuza" dair sinyalleri gönderme konusunda problem ortaya çıkarıyor.
"MAKARNAYI 7 DAKİKA PİŞİRMEK KALORİ ALIMINI AZALTIYOR"
Hollanda'da Wageningen Üniversitesi'nden bir ekip, üç gün boyunca dört farklı makarna tarifini tüketen 54 kişiyi incelemeye aldı. Makarnalar, "al dente" veya fazla pişmiş olmasının yanı sıra havuçluydu ve bazıları soslanmıştı.
Yedi dakika pişirilen makarnanın yanı sıra, yedi dakika pişirilen makarnanın sunulduğu bu beslenme şeklinde aynı zamanda havuçlar da 20 dakika ve iki dakika olmak üzere farklı düzeylerde pişirildiler.
"YUMUŞAK DOKUYA SAHİP BESİNLER TÜKETİM ORANINI ARTIRIYOR"
Analizler, yumuşak gıda dokusuna sahip makarna tüketenlerin, daha sert dokuya sahip aynı yemeğe göre %45 daha hızlı tüketildiğini ortaya çıkardı. Genel olarak yiyeceklerin yumuşaklığının daha hızlı yeme oranıyla bağlantılı olduğunu söyleyen uzmanlar; yiyecekleri soslamanın da yeme oranların %30 oranında artırdığnı tespit etti.
Food Quality and Preference dergisinde yazan araştırmacılar; yalnızca yumuşak malzemeler içeren makarna tabağının, daha sert yapıya sahip bileşenlerle sunulan tabağa oranla %45 daha hızlı tüketildiğini veri olarak kaydetti. Üstelik uzmanlar, yumuşak yapıya sahip yemeklerin tüketiminin daha büyük lokma boyutlarıyla ve daha az çiğnenerek tüketildiğinin de altını çizdi.
"GIDA SERTLİĞİ VEYA YUMUŞAKLIĞI GIDA ALIM ORANINI DEĞİŞTİRİYOR"
Çalışmanın başyazarı Dieuwerke Bolhuis, gıda sertliğinin veya yumuşaklığının, insanların ihtiyaçlarına bağlı olarak gıda alımını ılımlı hale getirme veya artırma potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi.
Bolhuis, gelecekteki araştırmalarının da buna bağlı olarak bulgularının diğer yiyecekler ve öğünler arasındaki yeme oranları arasındaki herhangi bir farklılık olup olmadığını görmenin de ilginç veriler sağlayacağını belirtiyor.
"TOKLUK HİSSİ VEREN HORMONLARIN ETKİNLEŞMESİ 15 İLA 20 DAKİKA VAKİT ALIYOR"
Yapılan önceki araştırmalar da benzer bir biçimde; hızlı yemek yeme ile kilo alımı arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Midede bulunan ve yiyecek tarafından gerilmeye yanıt veren reseptörler ve kısmen sindirilmiş yiyeceğin ince bağırsağa ulaştığını beyne bildiren hormonların etkinleşmesi 15 ila 20 dakika arasında vakit alabiliyor.
"HIZLI YİYENLER 3 KAT DAHA FAZLA KİLOYA SAHİP"
Japonya'da yapılan bir başka araştırma ise; erkek ve kadınlar üzerinde hızlı yiyen ve doyana kadar yemeye devam edenlerin, daha yavaş yiyenlere oranla üç kat daha fazla kiloya sahip olduklarını tespit etti.
Ayrıca Çin'de yapılan bir diğer araştırma ise; insanların yemek yerken 15 kez çiğnemeyle karşılaştırıldığında 40 kez çiğnemeleri halinde kalori alımlarını %10'dan fazla azalttığını buldu.