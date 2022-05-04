Meghan Markle’ın güzellik sırrı bu karışımda! Her sabah bir bardak yetiyor

Kendisini bir "yemek meraklısı" olarak nitelendiren Meghan Markle, klasik yemeklerden çocukluktan kalan alışkanlıklarına kadar oldukça farklı bir yeme sistemi olduğunu belirtiyor. İki çocuk annesi düşesin geçmiş dönemlerde The Tig adını verdiği, yemek tarifleri ve yemek incelemelerini paylaştığı bir blog sitesi bulunuyordu. Ayrıca bu blogda birçok püf noktası ve diyet planı da paylaşıyordu.
Markle'ın günümüzdeki diyeti ise yulaf ve yeşil sebzelerden oluşmuş bir detoks suyu olduğu belirtiliyor. Besleyici bir kahvaltı ise düşesin olmazsa olmazlarından.
"BİR BARDAK SICAK SU VE BİR DİLİM LİMON"
Sabahları bir bardak sıcak su ve bir dilim limonla başlayan Markle, ardından şeker ihtiyacı için muz, agave şurubu ve yulaf ezmesini bir araya getiriyor. Genellikle badem veya soya sütü ile birlikte tükettiği bu karışım, güne başlangıç ritüelini oluşturuyor.
Ayrıca peynirli, taze yeşillikler ile yapılmış bir omlet ve yanında kızarmış ekmek de bir diğer kahvaltı seçeneği olarak biliniyor.
Markle genellikle, hafta boyunca vegan beslenmeye dikkat ederken haftasonu bu beslenme stilini biraz daha gevşeterek istediği şeyler arasından daha farklı tercihlerde bulunuyor.
"DETOKS SUYUNDA NELER VAR?"
Hello Magazine'e konuşan Markle, genellikle öğle yemeklerini başka insanlarla birlikte yediğini, böylece kendisi için bir "suç teşkil etmeyecek kadar" patates kızartması paylaştığını dile getiriyor. Kendisi için ise daha sağlıklı bir yemek grubu tercih ediyor.
Ayrıca Markle, elma, lahana, ıspanak, limon ve zencefil içerek bir karışımın bir fincan espressodan çok daha iyi bir destek olduğunu söyleyerek bu yeşil karışıma karşı olan düşkünlüğünü de belirtiyor.
Hello Magazine'in haberine göre Scobie ve Durand, Markle'ın tükettiği sağlıklı atıştırmalıkları da açıkladı. Markle, öğün aralarında atıştırmalık olarak elma dilimleri ve fıstık ezmesi tercih ediyor.