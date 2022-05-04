Meghan Markle’ın güzellik sırrı bu karışımda! Her sabah bir bardak yetiyor

Meghan Markle, Kraliyet Ailesi’nin ismini en çok duyulan üyelerinden biri. Genellikle adı sansasyonlarla bir araya getirilse de aslında güzelliği ve her zaman fit görünümüyle de gözler önünde. Peki Meghan Markle’ın bu sırrı ne dersiniz? Sizi oldukça şaşırtacak bir cevabımız var.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 04.05.2022 14:31

Kendisini bir "yemek meraklısı" olarak nitelendiren Meghan Markle, klasik yemeklerden çocukluktan kalan alışkanlıklarına kadar oldukça farklı bir yeme sistemi olduğunu belirtiyor. İki çocuk annesi düşesin geçmiş dönemlerde The Tig adını verdiği, yemek tarifleri ve yemek incelemelerini paylaştığı bir blog sitesi bulunuyordu. Ayrıca bu blogda birçok püf noktası ve diyet planı da paylaşıyordu. Markle'ın günümüzdeki diyeti ise yulaf ve yeşil sebzelerden oluşmuş bir detoks suyu olduğu belirtiliyor. Besleyici bir kahvaltı ise düşesin olmazsa olmazlarından.

"BİR BARDAK SICAK SU VE BİR DİLİM LİMON" Sabahları bir bardak sıcak su ve bir dilim limonla başlayan Markle, ardından şeker ihtiyacı için muz, agave şurubu ve yulaf ezmesini bir araya getiriyor. Genellikle badem veya soya sütü ile birlikte tükettiği bu karışım, güne başlangıç ritüelini oluşturuyor. Ayrıca peynirli, taze yeşillikler ile yapılmış bir omlet ve yanında kızarmış ekmek de bir diğer kahvaltı seçeneği olarak biliniyor. Markle genellikle, hafta boyunca vegan beslenmeye dikkat ederken haftasonu bu beslenme stilini biraz daha gevşeterek istediği şeyler arasından daha farklı tercihlerde bulunuyor.