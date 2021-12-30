Metabolizma hızımızın düşmesine sebep olmayın

Beslenmemize sabah kahvaltı yaparak başlayıp, normal aldığımız miktarlardan şaşmadan öğünlere eşit dağıtılarak devam edilmesinin en sağlıklı yöntem olacağının altını çizen Dyt. Aksoy, "Dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, akşam yılbaşı sofrasında daha fazla yiyebilmek adına gün içinde önceki öğünleri kısarak, metabolizma hızımızın düşmesine sebep olmamaktır" diye konuştu.

Yılbaşı beslenmesinde hastalıkların minimuma indirilmesi ve genel sağlık durumunun korunması adına optimal beslenme modeliyle organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerinin yeterli miktarda sağlanmasının hedeflenmesini öneren Diyetisyen Serkan Aksoy, 31 Aralık akşamı birbirinden leziz yiyeceklerle donatılmış bir masa başımızı döndürmeden önce, günü doğru planlamanın gerektiğini belirtti.

KIRMIZI ET YERİNE TAVUK YA DA BALIK TERCİH EDİN

Akşam yemeğinde yenilecek olan menüye göre öncesindeki öğünlerdeki besin dağılımının planlaması gerektiğini belirten Dyt. Serkan Aksoy, şunları söyledi:

"Yılbaşı akşamı menüde et grubu besinler yer alacaksa, kolesterol açısından yüksek olan kırmızı et yerine tavuk, hindi, balık veya ördek tercih edilmeli. Pişirme tekniği olarak fırın, haşlama veya ızgaranın tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Etin yanında tüketilecek olan karbonhidrat miktarı olması gereken kadar ayarlanıp, ekmek olarak tam buğday ekmeği tercih edilmelidir. Menüyü bol yeşil ve kırmızılardan oluşan bir salata ile zenginleştirmek en sağlıklı seçimlerden biri olacaktır."

TUZLU PEYNİR, TURŞU VE YAĞLI ATIŞTIRMALIKLARDAN UZAK DURUN

Tuz oranı yüksek zeytin, peynir, turşular ve yağlı atıştırmalıkların yılbaşı gecesi tercih edilmemesi gerektiğini ifade eden Dyt. Aksoy, "Tatlı ve çay yemekten en az 1 saat sonrasında sütlü ve meyveli bir tatlı olacak şekilde programlanmalıdır. Gün içerisindeki 2-2.5 litre su alımına dikkat edilmeli ve fiziksel aktivite ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

YENİ YILDA ŞOK DİYETLERDEN KAÇININ

Yeni yıla sağlıklı girmek adına yapılacaklar listesinin en başına diyete başlamak, bir spor salonuna kayıt yaptırmak yer alabileceğini vurgulayan Dyt. Serkan Aksoy, şu önerilerde bulundu:

"Öncelikle dikkat edilmesi gereken nokta, beslenmenin sürdürülebilir olması adına şok diyetlerden kaçınmaktır. Hastalıklarda tıbbi beslenme tedavi protokolünün sağlıklı kişilerde uygulanması metabolizmalarının bozulmasına ve komplikasyonlara sebep olabileceğinden beslenmenin kişiye özel planlanması gerekir. Temel amaç; hastalıkların minimuma indirilmesi ve genel sağlık durumunun korunması adına optimal beslenme modeliyle organizmanın ihtiyacı olan besin öğelerini yeterli miktarda sağlamaktır."