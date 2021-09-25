Mevsim geçişinde hangi gıdaları tüketmeli

Diyetisyen Reyhan Özbey, pandemi etkisi altındaki mevsim geçiş sürecinde bağışıklığın güçlenmesi için hangi gıdaların tüketilmesi gerektiğine dair tavsiyeler verdi.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.09.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:50

Dyt. Özbey, mevsim geçişlerinde meydana gelen hastalıklara ve korona virüse karşı hangi önlemlerin alınması gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin, özellikle bu dönemde yapabilecek en önemli hamle olduğunu belirten Özbey, "Besin değerleri yüksek, bağışıklığımızı güçlendirecek gıdalar tüketmek gerekiyor. Ama öncesinde şunu hatırlatmak gerek: Besinler mevsiminde tüketilmeli" dedi.

Sonbahar mevsimine uygun besinlerin tüketimine özen göstermemiz gerektiğini söyleyen Diyetisyen Reyhan Özbey, besin gruplarına göre birtakım önerilerde bulundu: "C vitamini zengin narenciye grubu meyvelerle, potasyum, demir, C vitamini zengini bal kabağı ile bağışıklık sistemimizi güçlendirecek besinler ile zengindir. Güçlü antioksidan olan bu besinler, sonbaharda bolca tüketmemiz gereken besinlerdir. Bal kabağının alternatif kullanımları için 'Bal kabağı çorbası' ve 'Bal kabaklı kek' tariflerimize bakabilirsiniz." 'YEŞİL' RENGİNİ SOFRAMIZDAN EKSİK ETMEMELİYİZ Yeşil yapraklı sebzelere de dikkat çeken Dyt. Özbey, "Sonbahar mevsiminde tüketebileceğimiz yeşil yapraklı besinler deyince ilk akla gelenler; ıspanak, pazı, kara lahana, kıvırcık salatadır. Zengin lif, vitamin ve mineral içerikleriyle bağışıklık sistemimiz üzerinde çok etkililerdir. Bu yüzden 'yeşil' rengini sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Sebzeleri etin yanında çiğ şeklinde salata gibi veya zeytinyağlı sebze yemeği olarak pişirip sofralarımızı zenginleştirip sağlıklı hale getirebiliriz" şeklinde konuştu.

Sağlık için olmazsa olmaz besinlerden birinin de balık olduğunu belirten Özbey, "Vücudumuzda balığın iyi gelmediği şey yok gibi. Av sezonunun sonbahar mevsiminde başlamasıyla taze tüketebildiğimiz balık, içerdiği yüksek oranda protein, omega 3 yağ asitleri, D vitamini ve selenyum ile hem bağışıklığımız hem de sağlıklı beyin fonksiyonları için haftada 2-3 kez sofralarımızdan eksik etmememiz gereken besinler arasında yer almaktadır. Tabi, besin değerlerinden en yüksek oranda faydalanmak için doğru pişirme yöntemlerini kullanmamız önemli. Daha lezzetli olması için, balığın kızartılarak pişirilmesi, sağlığımız açısından zararları da beraberinde getireceğinden, buharda, haşlama ve fırınlama yöntemiyle balık tüketimine dikkat edilmelidir. Yeterli ve dengeli beslenmenin bir koşulu olarak düzenli balık tüketimine her yaşta dikkat edilmesi, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki balık çeşitliliğinden faydalanılması gerekmektedir" diye konuştu.