"Mutlulukla" bir ilgisi olduğu ispatlandı! Meğer makarnayı böyle yemek stresi yok ediyormuş...



Uzman Psikolog Kerem Gümüş, erişimi kolay olan ürünlerin duygusal olarak yaşanan açlık durumlarında büyük haz verdiğini vurguladı. Gümüş, "İnsanlar, olumsuz duygularla başa çıkmak için kolayca erişebilecekleri yemeklere yöneliyor. Araştırmalar bize gösteriyor ki, sadece bu yiyecekler bireylerin sadece fiziksel açlığını gidermiyor, aynı zamanda bileşiğinde bulunan triptofan ve B vitaminleri sebebiyle iyi ruh halini destekler. Besinler, beyinde serotonin üretimini teşvik ettiğinden mutluluk hissi sağlıyor. Yani yediğimiz makarna, dolaylı olarak mutluluk veriyor" dedi.