Ne tansiyonunuz çıkacak ne şekeriniz! Bayramda sağlıklı kalmanın yolu her yemekte...





KAHVALTI ÖNEMLİ

GÜNE, her zaman olduğu gibi bayramda da kahvaltı ile başlamanın önemli olduğunu vurgulayan Dyt. Aydın "Hamur işleri ve kızartmaların yer aldığı kahvaltılar yerine; peynir çeşitleri, yumurta, zeytin, salatalık, domates gibi sebzeler, yeşillikler ve tam buğday ekmeği sağlıklı bir seçim olacaktır. Metabolizma hızının dengede olması için 2-2,5 litre su tüketin" dedi.



KIZARTMA VE KAVURMA YERİNE HAŞLAMA

Etlerin sindiriminin zor olduğunu ve bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Aydın, şu önerilerde bulundu:

Kesilen etler hemen tüketilmemeli, biliyoruz ki bazı yörelerde etler kesildiği gibi ocağa konulup sofraya getirilebiliyor.

Etlerin sertliğinin gitmesi açısından 24 saat dinlendirilmesi oldukça önemlidir. Aksi durumda sindirimi zor olacağından özellikle mide rahatsızlığı olan kişilerin sıkıntı yaşaması kaçınılmaz olur

Etler pişirilirken yağsız tarafları tercih edilmeli, kızartma ve kavurma yerine haşlama, fırında pişirme veya ızgara tercih edilmelidir.