Nisan ayının 7 süper besini

Avrupa,Amerika, Asya ve Afrika'da üretimi yapılan sebze ve süs bitki olarak kullanılan besleyici yönün çok yüksek bir besindir.Kuşkonmaz folik asit değeri yüksek A,C,K VE B vitaminlerini içeren sağlık için olumlu faydaları olan bir bitkidir. İçerdiği vitaminler kuşkonmazı antioksidan sebzeler grubunda yer almasını sağlamaktadır. Antioksidan olması ve lif içeriğinin yüksek olması kolon kanserini önlemeden fonksiyonel bir besin olabileceğini göstermektedir.İçeriğinde bulunan folik asit hamile ve emzikli anneler için kuşkonmazı önemli bir hale getirmektedir.

Tıbbi ve aromatik bir bitkidir.Türkiye'nin batı ve güney kısımlarında doğal olarak yetiştirilmektedir. Biberiye antibakteriyel, antioksidan, antiviral ve bağışıklık sistemini güçlendirmede olumlu etkileri bulunmaktadır.A,C ve B vitaminlerinden birçoğunu içermektedir.Sindirimi kolaylaştırmaktadır.Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.İshal ve karın ağrısı üzerine olumlu etkiler bulunmaktadır.

ENGİNAR

Ülkemizde Ege ve Akdeniz'de üretimi yaygın olan bir sebzedir. Vitamin ve mineral içeriğinin yanında polifenolik bileşikler,inülin ve lif bakımından zengin bir bitkidir. Enginar yaprakları antioksidan özelliğe sahip bir çok maddeyi içeriğinde bulundurmaktadır.Enginar antinfungal, antibakteriyel özelliklere sahiptir.

PAZI

Potasyum magnezyum demir içeriği bakımından sebzelerde üst sıralarda yerini almaktadır. K vitamini içeriği bakımından en zengin sebze türlerinden biridir. Karotenoid içeriği de yüksek olan bir sebze olan pazı ß-karoten ile lutein ve zeaxantin içeriği oldukça yüksektir.Kanser ve kardiyovasküler rahatsızlıkları azaltıcı etkileri bulunmaktadır. Hazmı kolaylaştırmaktadır.İdrar yolu enfeksiyonlarını önler.