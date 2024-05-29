Organ nakline kadar sürükleyebilir! "Lezzetli" diyerek yemeyin...

Mantar ormanlık alanlarda, yol kenarlarında ve ağaç diplerinde sık sık karşımıza çıkan bir bitki. Ancak mantar gördüğümüzde aklımıza takılan ilk soru 'Acaba zehirli midir?' sorusu. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Nihat Okçu, "Mantar zehirlenmeleri genellikle zehirli olan mantarların yanlışlıkla zehirsiz olarak algılanması sonucu ortaya çıkar. Çünkü şekil ve renk olarak birbirine tıpa tıp benzeyen değişik mantar türleri mevuttur. Örneğin zehirli bir tür olan Amanita türleri zehirsiz olan Agaricus türleri ile rahatlıkla karıştırılabilir" dedi.

Mantar zehirlenmesinin uygun koşulların olduğu mevsimlerde yani daha çok sonbahar ve ilkbaharda sık görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Okçu, "Hastaların yüzde 80'inde yutulan mantar türü tanımlanamaz. Bu nedenle tanıda mevcut belirti ve şikayetler önemlidir" dedi. Ülkemizde yapılan araştırmalarda mantar zehirlenmesinin tüm zehirlenmelerin yüzde 1.5-3'ünü oluşturduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Okçu, şunlara dikkat çekti: "Dünyada ise bu oran binde 1 ila on binde 1 arasında değişmektedir. Yine ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre tüm ağır karaciğer yetmezliği olan hastaların yaklaşık yüzde 3'ü mantar zehirlenmesine bağlıdır. Amanita phalloides olarak bilinen bir mantar türünün en ağır zehirlenmeye, karaciğer yetmezliğine ve ölüme sebep olduğu bilinmektedir."