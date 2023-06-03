Profesörden inanılmaz diyet! Sadece “abur cubur yiyerek” onlarca kilo verdi: Sonucuna inanamayacaksınız

"SAĞLIKLI BİR BESLENME FORMÜLÜ OLDUĞU SÖYLENEMEZ" Kilo verme konusunda "geçici bir başarı" elde eden profesör, yalnızca abur cubur yenilen bu diyeti tekrarlamayı önermiyor. Kesin bir cevap veremediğini söylese de, bu tip bir diyetin sağlıklı bir beslenme sistemi olduğunu da söyleyemeyeceğini belirtti. Haub'un toplam kalori alımının üçte ikisi abur cuburdan geliyordu. Ayrıca bir multivitamin hapı aldı ve her gün bir protein içeceği içti. Ayrıca, tipik olarak bir kutu yeşil fasulye veya üç ila dört kereviz sapı.

"VÜCUT YAĞI %33,4'TEN %24.9'A DÜŞTÜ" Haub, "Bu besinler birçok kişi tarafından tüketilmektedir" dedi. Bu durumun, tamamen ortadan kaldırmak yerine porsiyon büyüklüğü ve ölçülü olma sorunu olabileceğini söyleyen Haub, "İnsanların bu yiyecekleri sebze ve meyveler için tamamen bırakmasını beklemek gerçekçi değil" açıklamasında bulundu. Haub'un vücut yağı yüzde 33,4'ten yüzde 24,9'a düştü. Bu şu soruyu gündeme getirdi: Kilo kaybı için daha önemli olan kalori miktarı mı yoksa kalitesi mi?