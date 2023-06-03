Profesörden inanılmaz diyet! Sadece “abur cubur yiyerek” onlarca kilo verdi: Sonucuna inanamayacaksınız

Bir proje için, Haub kendisini günde 1.800 kaloriden daha azıyla sınırladı. Normal beslenme sistemine göre; Profesör Haub'un boyundaki birinin günde 2.600 kalori tüketmesi gerekiyor. Fakat Haub, kilo vermek için "temel ilke olan kalori sayımı yöntemini denedi" ve yaktığından çok daha az kalori tüketimi gerçekleştirdi.
"ABUR CUBUR YİYEREK KİLO VERDİM"
Fakat bu kalori kısıtlamasını "abur cubur" tüketerek yapan Haub, oldukça ilginç sonuçlar elde etti. Vücut kitle indeksi fazla kilolu olarak kabul edilen 28.8'den normal olan 24.9'a geriledi ve 79 kg aralığına düştü. Ayrıca Haub'un "kötü kolesterolü" %20 düşerken iyi kolesterol seviyesi %20 artış gösterdi. Bir yağ türü olan trigliserit ise; %39 oranında azaldı.
Bu durumun kafa karıştırıcı olduğunu söyleyen Haub, "bunun sağlıklı bir diyet olup olmadığının" soru işaretlerine neden olduğuna dair bir "yanılgıya" sebep olduğunu belirtiyor. Biyoloji açısından "iyi ve sağlıklı" olarak nitelendirilen şeylerle ilgili bir şeylerin gözden kaçtığına da vurgu yapıyor.
"SAĞLIKLI BİR BESLENME FORMÜLÜ OLDUĞU SÖYLENEMEZ"
Kilo verme konusunda "geçici bir başarı" elde eden profesör, yalnızca abur cubur yenilen bu diyeti tekrarlamayı önermiyor. Kesin bir cevap veremediğini söylese de, bu tip bir diyetin sağlıklı bir beslenme sistemi olduğunu da söyleyemeyeceğini belirtti.
Haub'un toplam kalori alımının üçte ikisi abur cuburdan geliyordu. Ayrıca bir multivitamin hapı aldı ve her gün bir protein içeceği içti. Ayrıca, tipik olarak bir kutu yeşil fasulye veya üç ila dört kereviz sapı.
"VÜCUT YAĞI %33,4'TEN %24.9'A DÜŞTÜ"
Haub, "Bu besinler birçok kişi tarafından tüketilmektedir" dedi. Bu durumun, tamamen ortadan kaldırmak yerine porsiyon büyüklüğü ve ölçülü olma sorunu olabileceğini söyleyen Haub, "İnsanların bu yiyecekleri sebze ve meyveler için tamamen bırakmasını beklemek gerçekçi değil" açıklamasında bulundu.
Haub'un vücut yağı yüzde 33,4'ten yüzde 24,9'a düştü. Bu şu soruyu gündeme getirdi: Kilo kaybı için daha önemli olan kalori miktarı mı yoksa kalitesi mi?
"SAĞLIKLI OLMAK VE ZAYIFLAMAK HER ZAMAN AYNI ANLAMA GELMEYEBİLİR"
Illinois, Chicago'da bir diyetisyen olan Dawn Jackson Blatner, başarısının muhtemelen kalori azaltmanın bir sonucu olduğunu söyledi. "Kalorilerin sayılması kilo kaybı için harika bir yöntem" dedi. "Fakat sağlıklı olmanın özü bu mu? Bu durum, farklı bir hikayenin konusu" açıklamasında bulundu.
Amerikan Diyetisyenler Derneği sözcüsü Blatner, Haub'un işlenmiş atıştırmalık keklere yüklense bile sağlık göstergelerinin iyileşmesine şaşırmadığını söyledi. Aşırı kilolu olmak, yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol gibi komplikasyonlara yol açan temel sorundur, dedi.
"İLK AŞAMADA YAKILAN YAĞ POZİTİF ETKİ GÖSTERSE DE ABUR CUBURLAR DEVAMINDA ZARAR VERİR"
Bu nedenle, Haub'un "ilk aşamada" kilo kaybı, göstergelerini iyileştirmiş olsa da uzun vadede sürekli atıştırmalık tüketimi yeterli besin alamayacağı için yine soruna dönüşebilirdi.
Blatner konuyla ilgili ise; "Nasıl yaptığınıza bakılmaksızın kilo verdiğinizde - paketlenmiş gıdalarla olsa bile, genellikle kilo kaybı düzeldiğinde bu belirteçlerin düzeldiğini göreceksiniz" açıklamasında bulundu.
"KANSER RİSKİ TETİKLENEBİLİR"
Meyve ve sebze eksikliğinin uzun vadeli sağlığı nasıl etkileyebileceğini sorgulayan Blatner, "Ölçemeyeceğimiz şeyler var" dedi. "Bu, kanser riskini ne kadar etkiler? Diyet değişikliklerinin sağlığımızı nasıl etkilediğini ölçemeyiz."
Deney esnasında 41 yaşında olan Haub, porsiyon kontrolüne odaklanan kek diyetine başladı. "İhtiyaç duyduğum noktaya kadar yiyorum" dedi. Deneyin proje sınfıı için bir öğretim aracı olarak bir ay sürmesini amaçladı. Haub kilo verirken normal vücut kitle indeksine ulaşana kadar diyete devam etti.
"SAĞLIKLI BESİNLERİ TAMAMEN BIRAKMADI"
Twinkie diyeti adı verdiği bu beslenme sistemine geçmeden önce, tam tahıllar, diyet lifi, meyveler ve muzlar, sebzeler gibi ufak porsiyonlar içeren sağlıklı bir diyet yemeye çalıştı.
Diyete başlamadan önce olduğu gibi aynı düzeyde orta düzeyde fiziksel aktiviteyi sürdürdü. Haub, çocuklarına kötü örnek olmamak için ailesinin önünde sebze yedi. Yemek masasından uzakta, genellikle yemeklerini açardı.
Haub vücut kompozisyonunu, kan basıncını, kolesterolünü ve glikozunu izledi ve ilerlemesini Facebook sayfasında, Profesör Haub'un diyet deneyinde güncelledi. Kalorileri azaltmak için et, kepekli tahıllar ve meyvelerden kaçındı.
Haub, diyeti bitirdiği için günlük alımına yaklaşık 300 kalori ekleyerek devam etti. Ama atıştırmalık kekleri tamamen terk etmedi.