Rakamları atlamayın: Kilo vermek için günde kaç kalori almalıyız?

Tabii ki beslenmemiz yalnızca rakamlardan ibaret değil. Örneğin; yediğiniz yemeğin kalori oranı her ne kadar düşük olsa da eğer besleyici içeriği yoksa, işlenmiş ve yoğun kimyasal içeren bir besinse, vücudunuz bundan faydalanamayacağı için sağlıklı bir kiloya ulaşmanız zor hale gelir. Fakat sağlıklı olduğu için yoğun tüketimler de bir o kadar tehlikelidir. İşte doğru aralık için ihtiyacınız olan kalori bilgisi...
Ortalama kaç kalori yemelisiniz?
Bu sorunun cevabı, yaşınız, boyunuz, mevcut kilonuz, aktivite seviyeniz ve metabolik sağlığınız gibi birçok faktöre bağlıdır.
Kilo vermeye çalışırken, genel bir kural, kalori alımınızı vücudunuzun mevcut kilonuzu korumak için ihtiyaç duyduğundan 500 daha az kaloriye indirmektir. Bu, haftada yaklaşık 0,45 kg vücut ağırlığı kaybetmenize yardımcı olacaktır.
Aşağıda, bu faktörleri dikkate alan ortalama kalori aralıkları verilmiştir.
Kadınlar
26-50 yaş arası ortalama, orta derecede aktif bir kadının, kilosunu korumak için günde yaklaşık 2.000 kalori ve haftada 0.45 kg kaybetmek için günde 1.500 kalori alması gerekir.
Aktif olan ve günde 4 milden fazla yürüyen kadınların kilolarını korumak için günde 2.200 kalori veya daha fazla ve haftada 0.45 kg kaybetmek için en az 1.700 kalori tüketmeleri gerekir.
20'li yaşların başındaki genç kadınların daha yüksek kalori ihtiyaçları vardır. Kilolarını korumak için günde yaklaşık 2.200 kaloriye ihtiyaçları bulunur.
50 yaş üstü kadınlar genellikle daha az kalori gerektirir. 50 yaşın üzerindeki orta derecede aktif bir kadının kilosunu korumak için günde yaklaşık 1.800 kaloriye ve haftada 0.45 kg kaybetmek için günde 1.300 kaloriye ihtiyacı vardır.
Bu tahminler, önemli ölçüde daha yüksek kalori gereksinimlerine sahip oldukları için hamile veya emziren kadınlar için geçerli değildir.
Erkekler
26-45 yaş arası ortalama, orta derecede aktif bir erkeğin kilosunu korumak için günde 2.600 kaloriye ve haftada 0.45 kg kilo vermek için günde 2.100 kaloriye ihtiyacı vardır.
Günde 4 milden fazla yürüyen aktif erkekler, kilolarını korumak için günde 2.800-3.000 kaloriye ve haftada 0.45 kg kilo vermek için günde 2.300-2.500 kaloriye ihtiyaç duyabilir.
19-25 yaş arası genç erkeklerin daha yüksek enerji ihtiyaçları vardır. Kilolarını korumak için günde ortalama 2.800 kaloriye ve aktiflerse 3.000'e kadar kaloriye ihtiyaç duyarlar. Haftada 0.45 kg kaybetmek için orta derecede aktif genç erkekler günde 2.300-2.500 kalori tüketmelidir.
Erkekler yaşlandıkça enerji ihtiyaçları azalır. 46-65 yaş arası orta derecede aktif erkeklerin günde ortalama 2.400 kaloriye ihtiyacı vardır. 66 yıl sonra, ortalama bir erkeğin kalori ihtiyacı günde yaklaşık 2.200 kaloriye düşer.
Çocuklar
Çocukların yaşlarına, boyutlarına ve aktivite seviyelerine göre çok çeşitli kalori ihtiyaçları vardır.
Ortalama bir yürümeye başlayan çocuk günde 1.200-1.400 kaloriye ihtiyaç duyarken, orta derecede aktif bir genç, günde 2.000-2.800 kaloriye ihtiyaç duyar. Aktif genç erkekler daha fazlasını gerektirir.
Normal bir şekilde büyüyen ve gelişen ve düzenli fiziksel aktivitede bulunan çocukların genellikle kalori saymasına gerek yoktur. Bir dizi sağlıklı yemek seçeneği sunulduğunda, orta düzeyde aktif çocukların çoğu doğal olarak vücutlarının ihtiyaç duyduğu miktarda yiyecek yerler.
Tüm bu ortalama bilgilerle birlikte, herkesin vücudun özel olduğunu unutmamak gerekir. Sağlık durumunuz, yaşınız veya hareketlilik seviyesine göre değişkenlik gösteren bu rakamlar, profesyonel yardım ile birlikte çok daha kolay kontrol edilebilir hale gelecektir. Bu nedenle sağlıklı bir kilo aralığında bulunabilmek için bir uzman yardımı almayı unutmayın.