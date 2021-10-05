Rakamları atlamayın: Kilo vermek için günde kaç kalori almalıyız?

Tabii ki beslenmemiz yalnızca rakamlardan ibaret değil. Örneğin; yediğiniz yemeğin kalori oranı her ne kadar düşük olsa da eğer besleyici içeriği yoksa, işlenmiş ve yoğun kimyasal içeren bir besinse, vücudunuz bundan faydalanamayacağı için sağlıklı bir kiloya ulaşmanız zor hale gelir. Fakat sağlıklı olduğu için yoğun tüketimler de bir o kadar tehlikelidir. İşte doğru aralık için ihtiyacınız olan kalori bilgisi...

Kilo vermeye çalışırken, genel bir kural, kalori alımınızı vücudunuzun mevcut kilonuzu korumak için ihtiyaç duyduğundan 500 daha az kaloriye indirmektir. Bu, haftada yaklaşık 0,45 kg vücut ağırlığı kaybetmenize yardımcı olacaktır.

Bu sorunun cevabı, yaşınız, boyunuz, mevcut kilonuz, aktivite seviyeniz ve metabolik sağlığınız gibi birçok faktöre bağlıdır.

Kadınlar

26-50 yaş arası ortalama, orta derecede aktif bir kadının, kilosunu korumak için günde yaklaşık 2.000 kalori ve haftada 0.45 kg kaybetmek için günde 1.500 kalori alması gerekir.

Aktif olan ve günde 4 milden fazla yürüyen kadınların kilolarını korumak için günde 2.200 kalori veya daha fazla ve haftada 0.45 kg kaybetmek için en az 1.700 kalori tüketmeleri gerekir.

20'li yaşların başındaki genç kadınların daha yüksek kalori ihtiyaçları vardır. Kilolarını korumak için günde yaklaşık 2.200 kaloriye ihtiyaçları bulunur.

50 yaş üstü kadınlar genellikle daha az kalori gerektirir. 50 yaşın üzerindeki orta derecede aktif bir kadının kilosunu korumak için günde yaklaşık 1.800 kaloriye ve haftada 0.45 kg kaybetmek için günde 1.300 kaloriye ihtiyacı vardır.

Bu tahminler, önemli ölçüde daha yüksek kalori gereksinimlerine sahip oldukları için hamile veya emziren kadınlar için geçerli değildir.