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Ramazan'da kilo alanlar için hayat kurtaran diyet: 10 günde 5 kilo verdiriyor

Ramazan ayında her ne kadar gün içerisinde besin tüketilmese de iftar ve sahur vakitlerinde yoğun bir kalori alımı ile karşı karşıya kalmak mümkün. Bu nedenle Ramazan’da kilo almak da kaçınılmaz hale gelebiliyor. Gün içerisinde yakılamayan kaloriler, yağ dokusuna dönüşerek kilo almanızın önünü açabiliyor. İstediğiniz kilo aralığına dönmek ise oldukça kolay.

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 11:50
Ramazan’da kilo alanlar için hayat kurtaran diyet: 10 günde 5 kilo verdiriyor

Beslenme, dönemsel değişimlerden etkilenen, metabolizma hızınızda azalma veya artma yaşanmasına neden olan en önemli faktörlerden. Fakat kilo almanın altındaki en temel etken; alınan kalori ve yakılan kalori miktarı arasındaki dengenin oluşturulmasıdır. Bu nedenle yaktığınızdan daha fazla kalori almak, aynı zamanda kilo almak anlamına da gelir.

Peki Ramazan ayında yaşanan muhteşem iftar sofralarından, birlikte geçirilen sahur sofralarında yenilen harika lezzetlerin sonunda aldırdığı kilolar nasıl yok edilir? İşte bu kiloları ortadan kaldıracak diyet listesi… Bu diyetleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir.

KAHVALTI

  • 1 dilim kepekli ekmek
  • 2 dilim az yağlı beyaz peynir
  • 1 adet domates
  • 1 adet salatalık
  • 5 adet zeytin

ÖĞLE YEMEĞİ

  • Yeterli kalori alımını sağlayacak bir çorba (mercimek, ezogelin veya domates vb.)
  • Salata (Yağsız)
  • 1 kase yoğurt

AKŞAM YEMEĞİ

  • 1 porsiyon kırmızı et, tavuk veya balık (günlere bölebilirsiniz) (kızartılmış olmamalı, fırın veya ızgara)
  • 4 kaşık sebze yemeği
  • 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran
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