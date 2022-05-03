Ramazan’da kilo alanlar için hayat kurtaran diyet: 10 günde 5 kilo verdiriyor

Beslenme, dönemsel değişimlerden etkilenen, metabolizma hızınızda azalma veya artma yaşanmasına neden olan en önemli faktörlerden. Fakat kilo almanın altındaki en temel etken; alınan kalori ve yakılan kalori miktarı arasındaki dengenin oluşturulmasıdır. Bu nedenle yaktığınızdan daha fazla kalori almak, aynı zamanda kilo almak anlamına da gelir.

Peki Ramazan ayında yaşanan muhteşem iftar sofralarından, birlikte geçirilen sahur sofralarında yenilen harika lezzetlerin sonunda aldırdığı kilolar nasıl yok edilir? İşte bu kiloları ortadan kaldıracak diyet listesi… Bu diyetleri uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önemlidir.