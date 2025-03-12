Ramazanda reflüyü bitiren yöntem! "Sahurdan sonra mutlaka..."

Reflü hastalarının ramazanda doğru ve dengeli beslenmesi merak konusu. Reflü hastalarının Ramazan boyunca dikkat etmesi gerekenleri İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç sıraladı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 11:02 PAYLAŞ ABONE OL

Ramazan ayında uzun süren açlık süresi, reflü hastaları için ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Özellikle sahur ve iftarda yanlış beslenme, mide yanması, ekşime ve yemek borusunda tahrişe neden olabilir. Peki, reflü hastaları Ramazan boyunca nasıl beslenmeli? İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, reflü şikayetlerini azaltmak için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

RAMAZANDA REFLÜ DİYETİ ŞART Reflü hastalarının ramazan ayında da reflüye uygun diyet programlarına uyması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bilgiç, mide koruyucu ilaçların düzenli olarak kullanılmasının önemine dikkat çekti. Özellikle sahurda ağır ve yağlı yemeklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, şu uyarılarda bulundu: "Ramazan ayında reflü hastaları kesinlikle reflü diyetine sadık kalmalı. Yemek borusu enfeksiyonu olan hastalarımızın mide koruyucu ilaçlarını düzenli kullanmaları şart. Sahurda hafif beslenmeli, yağlı, acılı, salçalı ve soslu gıdalardan uzak durulmalıdır."