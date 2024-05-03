Sağlıklı besleniyorum derken vücudunuzdan olmayın!

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Müge Arslan, yanlış diyetlerin, kilo alımını tetikleyebileceğini ve sağlığı olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

AA Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:39 PAYLAŞ ABONE OL

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, dengesiz beslenme ve hızlı kilo verme hedeflerinin, çoğu zaman beklenmeyen sonuçlara yol açabildiğini belirterek, "Yeterli ve dengeli beslenme, insanın vücudunun alması gereken enerji, makro ve mikro besin ögelerinin yani karbonhidratın da proteinin de yağın da vücudun ihtiyacı olduğu miktarlarla vücuda alınmasıdır. İnsanlar çok kısa bir sürede hızlı bir şekilde kilo vermeyi hedeflediklerinde çok yanlış diyetlere yöneliyorlar. Zayıflama hedefiyle başladıkları bu süreçte tam tersi bir etki oluyor ve çok fazla kilo alıyorlar. Uygulanan yanlış listeler, yetersiz ve dengesiz beslenmenin temeline dayalı zayıflama listeleri obeziteyi de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Diyetler konusunda sosyal medyada çok ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu ve diyetisyenlere birçok kanaldan ulaşılabileceğini ama bu işin eğitimini almamış insanların yanlış bilgiler verdiklerini aktaran Arslan, ciddi yetersiz ve dengesiz beslenmeye paralel olarak sistem bozuklukları ve paralelinde birçok sağlık sorunları olabildiğini kaydetti.