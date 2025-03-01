Sağlıklı iftarın sırrı: "10 dakika ara!"



ORUCUNUZU BİR BARDAK SU VE HURMA İLE AÇIN

"İftar sofralarında olmazsa olmaz diyeceğimiz yemekler neler olmalı ve nasıl tüketmeliyiz?" diye sorduğumda Uzm. Dr. Özportakal, şu yanıtı verdi: "İftar zamanı yemeğe bir bardak su ya da 1-2 adet hurma ile başlanmalı, ardından bir kase çorba ve salata gibi hafif besinlerle devam edilmelidir. Sonrasında 10-15 dakika yemeğe ara verilmelidir. Yemekler yavaş yenilmeli ve çok çiğnenmelidir. Bu şekilde beslenmek hem besinlerin sindirimini kolaylaştıracak hem de tokluk hissini artırarak kontrolsüz yemenin önüne geçecektir. Uzun süren açlık sonrası iftarda hızlı yemek yemek, vücudumuzda aşırı insülin salınımına ve bu da iftar sonrası ani şeker düşüklüklerine neden olabilir. Bu durum halsizlik, çarpıntı, uyku hali gibi şikayetlere neden olmakla birlikte, iftardan kısa süre sonra açlık krizlerine, tatlı yeme isteğine ve böylece kilo alımına da neden olabilir. Ara sonrasında günlük enerji ve protein gereksinimlerimizi tamamlamak için et/tavuk/balık yemekleri ve sebze yemekleri tüketilmelidir. Haftada 1-2 kez mercimek, fasulye, nohut, bezelye gibi kurubaklagillerin beslenme planına dahil edilmesi gerekir."