Sıcak havalardan koruyan beslenme yöntemi!

CEVİZ, FINDIK VE BADEM TÜKETİLEBİLİR Organizmada meydana gelen elektrolit kayıplarının yerine konulabilmesi için su içmenin yanı sıra sebze-meyve tüketimine dikkat etmenin öneminin de büyük olduğunu belirten Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı: "Özellikle Akdeniz diyeti olarak bildiğimiz beslenme modeli her dönem olduğu gibi bu dönemlerde de en ideal beslenme modellerinin başında gelir. Omega-3 yağ asitlerinden zengin olan balıklar, sert kabuklu meyveler olarak tanıdığımız (ceviz, fındık, badem, fıstık, kaju gibi) yağlı tohumlar, zeytinyağı ve tam tahıllı ürünlerin yanında taze sebze meyve beslenmemizin ana çerçevesini oluşturmalıdır. Sindirimi zor olan besinlerden uzak durmak bu aylarda çok önemlidir. Kırmızı et, kuru baklagiller gibi besinlerin sindirim sürelerinin uzun olması ve vücut ısısını artırmasından dolayı bu besinleri tüketirken sebzelerin içerisinde veya ızgara olarak salatalarla tüketilmesinde yarar vardır."

SEBZELER KIZARTMADAN TÜKETİLMELİ Yaz mevsiminin meyve ve sebze çeşitliliği açısından çok olmasının yanı sıra iştah mekanizmanızdaki azalmanın önüne geçebileceği gıdaların yer aldığı dönem olduğunu kaydeden Dyt. Aksoy, "Gün içerisinde kaybedilen sıvının su, ayran, soğuk çorbalar, evde meyvenin kendisi ve su ile yapılan ev meşrubatları, sodyum oranı düşük olan maden suyu gibi doğal kaynaklardan karşılanırken, öğün planlaması esnasında sebzeleri kızartmadan özellikle buharda pişirme tekniği veya çiğ olarak besin değerini kaybetmeden tüketilmelidir. Özellikle kuru meyveler ve meyve suları yerine besin değerleri yüksek olan taze meyveleri hijyen koşulları altında temizledikten sonra tüketilmesi önerilmektedir" ifadelerini kullandı.