Şifa bulayım derken sağlığınızdan olmayın! Meğer karaciğeri çürütüyormuş...



SAĞLIK İÇİN KARBONHİDRAT VE YAĞ DA GEREKLİ

Karbonhidratları daha az tüketip proteini artırmanın da sıklıkla tercih edilen bir tek tip diyet modeli olduğunu aktaran Eskici, "Ancak dengeli bir beslenme programı içinde protein kadar karbonhidrat ve yağın da sağlığımız için gerekli olduğu unutulmamalı. Uzun süreli, yüksek protein tüketimi, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilemesinin yanı sıra kemik erimesi için de risk oluşturur. Ayrıca protein kaynağı olarak hayvansal besinler tercih edildiğinde, kan kolesterol ve trigliserit düzeylerini yükselterek kalp sağlığına zarar verir" uyarısını yaptı.