Şifası "8 saat" kaynatılmasında! Bir kaşık yiyende ne kansızlık kalıyor ne halsizlik

Bağışıklık sistemini güçlendirir:

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye yardımcı olur.

Kan şekerini dengeleyebilir:

Özellikle doğal pekmezler, rafine şekerlere göre kan şekerini daha yavaş yükselttiği için sağlıklı bir tatlandırıcı alternatifi olabilir. Ancak, yine de aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.

Soğuk algınlığı ve öksürüğe karşı etkilidir:

Geleneksel olarak pekmez, özellikle keçiboynuzu pekmezi, öksürük ve soğuk algınlığı tedavisinde doğal bir ilaç olarak kullanılmıştır.