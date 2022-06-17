Sınavdan önce elinizi bile sürmeyin! İşte başarıyı düşüren 5 gıda

GLUTEN

Gluten içeren besinler, rafine karbonhidrat veya işlenmiş ürünlerde bulunur. Şekerli besinlerde olduğu gibi gluten içeren besinler de yoğun düzeyde insülin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle ani kan şekeri düşmelerine de zemin hazırlayan bu gıdalar, stres artışını tetikler. Gluten ayrıca bağırsakta artan bir geçirgenlik ortaya çıkararak hem beyinde hem de vücutta iltihaplanma ortaya çıkarır. Artan enflamasyon ise hem stresi artırır hem de uyku düzenini bozarak daha sinirli ve gergin hissetmeye neden olur. Gluten hassasiyeti olan hastalarda gluten, depresyon ve anksiyeteyi artırır.