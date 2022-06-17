Sınavdan önce elinizi bile sürmeyin! İşte başarıyı düşüren 5 gıda

Bazı besinler, stresi büyük oranda artırarak sınavda başarısızlık riskini ortaya çıkarabilir. Bu nedenle sınav öncesi tüketilmemesi gereken bu besinlerden uzak durarak stres seviyenizi de düşürebilirsiniz. Bu besinler, vücudunuzda istenmeyen etkiler ortaya çıkarması sonucu sizi hem sınav öncesinde hem de sınav sonrasında zorlayabilir. İşte asla tüketilmemesi gereken o ürünler…
KAHVE
Az miktarda tüketilen kahve konsantrasyonu artırırken 200-300 mg'ın üstünde kafein almak, stres hormonu ve adrenalin salgısına neden olarak kişileri daha yüksek bir stres seviyesiyle yaşamaya zorlayabilir. Fazla miktarda alınan kafein, aynı zamanda daha fazla magnezyum atılımına neden olabilir. Bu etkinin sonucunda magnezyumun sakinleştirici etkisinden yararlanmanızı büyük oranda engeller. Daha sinirli ve stresli olmanıza neden olur.
ŞEKER
Şeker, tek seferde ve yüksek miktarda tüketildiğinde fazla insülin salgılanmasına, gereğinden fazla salgılanan insülin ise kısa sürede kan şekerinde ani düşmeye neden olur. Ani kan şekeri düşüşü ise beyni daha fazla rahatsız hale getirerek sinirli ve gergin bir ruh haline neden olabilir. Kan şekeri düşüşleri, aynı zamanda stres artışını tetikleyerek sınav başarısını etkileyebilir. Ayrıca şekerli gıdaların besin içeriklerinin düşük olması, metabolik stresi artırarak stres oranında da artışa neden olur.
GLUTEN
Gluten içeren besinler, rafine karbonhidrat veya işlenmiş ürünlerde bulunur. Şekerli besinlerde olduğu gibi gluten içeren besinler de yoğun düzeyde insülin salgılanmasına neden olur. Bu nedenle ani kan şekeri düşmelerine de zemin hazırlayan bu gıdalar, stres artışını tetikler. Gluten ayrıca bağırsakta artan bir geçirgenlik ortaya çıkararak hem beyinde hem de vücutta iltihaplanma ortaya çıkarır. Artan enflamasyon ise hem stresi artırır hem de uyku düzenini bozarak daha sinirli ve gergin hissetmeye neden olur. Gluten hassasiyeti olan hastalarda gluten, depresyon ve anksiyeteyi artırır.
ÇAY
Çayda bulunan "tein" kafeine benzerdir. Kafein, daha serbest bir molekül yapısına sahipken tein, dokulara daha bağlıdır. Bu etki sebebiyle teinin, kafeinden daha uzun sürede etkisi ortaya çıkar. Tüketim esnasında 2 bardak demli çayın, 1 fincan kahve ile eşdeğerdir. Bu nedenle stres oranını tetikleyebilme riski nedeniyle çay tüketimine sınav öncesinde dikkat etmek, büyük önem taşır.
ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ
Salam, sosis, sucuk veya pastırma gibi şarküteri ürünlerinde kullanılan farklı protein kaynakları önemlidir. Transgluminaz adı verilen bir madde ile bir araya getirilen et, bütün bir görünüm elde etmeyi sağlar. Mikrobiyal bir madde olan transglutaminaz, ayrıca bağırsak geçirgenliğini artırır ve buna bağlı olarak stres oranını da artırarak sınav başarısı üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.
GAZLI İÇECEKLER
Serinletici olduğunu düşünseniz de gazlı içecekler, hiç beklemediğiniz kadar stres üzerinde büyük bir etkendir. Hem kafein hem de şeker içermesi nedeniyle çok daha gergin ve stresli hissetmenize neden olabilir. Tüm bu süreçler nedeniyle gazlı içecek tüketimi, sınav öncesinde ortadan kaldırmanız gereken alışkanlıklardan biri.