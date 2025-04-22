Sofralarınızdan uzak tutun! Pratik diye tercih ediliyor ama bağırsakları iflas ettiriyor!

Günün tüm koşuşturmasının ardından eve gelip pratik yiyecekler hazırlamak kulağa oldukça cazip geliyor, değil mi? Ancak bir besin var ki, tadı ne kadar lezzetli olursa olsun, içerdiği yapay tatlandırıcılar, yüksek orandaki tuz ve koruyucu maddeler nedeniyle sindirim sistemini bozuyor; ardından bağırsaklarınızın adeta iflas etmesine neden olabiliyor. Peki, sofralarınızdaki bu gizli tehlike ne?