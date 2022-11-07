Son zamanların favori diyeti hayatı tehdit ediyor! Sakın denemeyin kemikleri çürütüyor

Bitki bazlı diyetler, vücuttaki kolesterol düzeyleri, kalp hastalığı riskinde düşüş ve genel sağlığın iyileşmesi gibi etkileriyle sıklıkla tercih ediliyor. Her ne kadar bu gerçekleri destekleyen birçok veri olsa da, bazı beslenme sistemleri bu etkileri ortaya çıkarmak için denedikleri yöntemlerle durumu aşırıya kaçan bir diyete dönüştürebiliyor.

Bazı insanlar, çiğ bitkisel gıdalar tüketmeyi tercih ederken yalnızca badem ve yulaf sütü gibi besinler tüketerek de yaşayabiliyor. Uzmanlar tarafından "aşırı" olarak nitelendirilen bu durum, pişirme işleminin bazı önemli besin maddelerini ve enzimlerini kaybetmesine neden olduğunu iddia ederek bu beslenme sistemine devam ediyor.

Çiğ besinler yiyerek diyetin enerji seviyelerini artıracağına, hastalıkları önleyeceğine, hatta hastalıkları ortadan kaldıracağına ve genel sağlığı artıracağına inanıyorlar.

Tüm bu iddiaların aksine The Conversation'a göre araştırmalar; çiğ vegan diyetinin aslından yarardan çok zarar verebileceğini gösteriyor.