Tarifini diyetisyen verdi: "Hem serinletiyor hem zayıflatıyor: Sadece 3 malzeme..."



UZM. DYT. ÖZTÜRK VERDİĞİ İKİ TARİFİ ŞÖYLE ANLATTI:

"Birincisi; yaz aylarının sevilen meyvelerinden karpuz ve kavun ile yapılacak bir içecek olabilir. Bunun için 2-3 üçgen dilim dondurulmuş karpuz ve kavunu taze nane yapraklarıyla blenderdan geçirin. Ardından içine maden suyu ekleyerek buz küpleri ile tüketebilirsiniz."

"İkinci tarifimiz ise yeşil çaylı limonata. Bunun için de aynı şekilde; iki su bardağı su, limon rendesi ve çubuk tarçını kaynatın. Ardından içine yeşil çay ekleyip demleyin. Soğumaya bırakın. Sonra da limon suyunu ekleyin. Aynı şekilde buz küpleriyle tüketin. Bunu da tatlandırmak isterseniz iki tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz."