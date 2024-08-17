Tatlı tatlı kanser yapıyor! İçtiğiniz her yudum tehlike

Aşırı sıcaklar, şekerli içecek tüketimini artırdı. TBV Başkanı Timur Erk, gazlı ve şeker oranı fazla olan içeceklerle ilgili uyarıda bulundu. Erk, “1 teneke kutu gazlı içeceğin içerisinde 10 küp şeker var. Sağlıklı yaşam için su tüketin” dedi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 17.08.2024 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:46 PAYLAŞ ABONE OL

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, aşırı şekerli içeceklerin yol açacağı hastalıklara karşı uyarıda bulunmak ve sağlıklı içeceklere dikkat çekmek için vakfın diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ve İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrin ve Metabolizma Uzmanı Dr. Hümeyra Rekalı Şahin ile mutfağa girdi. Mutfakta, evde yapılabilecek, sağlıklı serinletici içecekler yapıldı.





OBEZİTEDE İLK ÜÇTEYİZ

TBV Başkanı Timur Erk, obezitede Türkiye'nin Amerika ve Meksika'dan sonra dünya 3'üncüsü olduğuna dikkat çekerek, gazlı ve şeker oranı yüksek olan içeceklerin şeker hastalığı, obezite, kronik böbrek rahatsızlıkları, kalp hastalıkları ve diş problemlerine davetiye çıkardığını söyledi.



SU TÜKETİN

Sağlıklı yaşam için su tüketimini arttırılması gerektiğini söyleyen Erk, "Suyun yerini hiçbir şey tutmaz. Suyun alternatifleri ne diye sorarsanız; ayran ve süt. Saf su içemeyenler ise içerisine tarçın, zencefil, bir avuç kesilmiş salatalık ekleyerek tat verebilirler. Ama şeker kesinlikle olmamalı. 1 teneke kutu gazlı içeceğin içerisinde 10 küp şeker yani 35 gram şeker var. Bu da vücuda şeker hastalığı olarak geri dönüyor. Diyabetin sonucu da obeziteye gidiyor" dedi.