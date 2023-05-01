Tek bir damlası bile yetiyor! İşte basen yağlarını yakan mucize kür

ZEYTİNYAĞI VE LİMON SUYU SOSU

Salatalarınız için zeytinyağı ve limon suyu sosu hazırlayın. Bu sos, kalorisi düşük, sağlıklı yağlar içerir ve lezzetli bir aroma verir.

Ancak, hatırlatmakta fayda var; bu kürlerin tek başına yağ yakımını artıracağına dair bilimsel bir kanıt yoktur.

Ayrıca, bazı kişiler için bu malzemelerin tüketimi mide rahatsızlığı, alerjik reaksiyonlar veya ilaç etkileşimleri gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, herhangi bir diyet veya sağlık programına başlamadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.