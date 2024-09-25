Tığ gibi olacaksınız! Fazla yağları vücuttan adeta akıtan o besin...

Bağırsaklardaki mikrobiyota ikinci beyin olarak adlandırıyor. Bağırsak florası yani mikrobiyota dengesinin bozulması ise obeziteye neden olabiliyor. Yani sağlıklı bağırsak florasına sahipseniz kilo sorunu yaşamanız mümkün değil.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:25 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı yaşam için düzenli ve dengeli beslenme, kilo kontrolü çok önemli. Bugün birçok hastalığa neden olan risk faktörlerinin başında gelen obezite, tek başına ciddi bir sağlık sorunu olarak dünya gündeminde. Beslenme ve Diyet Uzmanı Harika Özkaya Yurttadur, bağırsak florası yani mikrobiyota dengesinin bozulmasının, obezite ve ilişkili hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olduğunun altını çizerek, sağlıklı bir mikrobiyotanın şifrelerini verdi.





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Bağırsak mikrobiyotası ile obezite arasında karmaşık bir ilişki olduğunu söyleyen Yurttadur, araştırmalara göre mikrobiyotanın yapısındaki değişikliklerin obezitenin hem nedeni hem de sonucu olabileceğini belirterek, "Bağırsak mikrobiyatası ve obezite arasındaki ilişkinin mekanizmaları tam olarak anlaşılmamış olsa da probiyotikler, prebiyotikler ve egzersizin bağırsak mikrobiyatasını ve obezite yönetimini olumlu etkileyeceği düşünülmektedir" dedi.