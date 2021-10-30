Tüm ayrıntıları burada! Ne zaman kilo vermeye başlarsınız?

Sağlık durumunuz veya özel bir nedenden dolayı kilo vermek isteseniz de kilo kaybı, herkeste aynı düzeyde ve sürede görülmez. Belirli bir yaşam tarzını benimseyen bir kişi, egzersiz veya diyet yoluyla kilo vermek istediğinde, ne zaman kilo vereceğini de mutlaka bilmek isteyecektir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 30.10.2021 16:36

Kilo vermek, sağlıklı bir kilo aralığında bulunmak için oldukça önemli bir karar olsa da bireysel değişkenler, bu süreci herkes için farklı bir şekilde değerlendirmeye neden oluyor. Bu yüzden hangi durumlarda ne kadar kilo vereceğinizi değerlendirebilmek için doğru bilgilere sahip olmak da önemli. Seçiminizi yaparken sizi kilo verme konusunda engelleyen veya kolaylaştıran faktörleri değerlendirebilirsiniz. İşte o nedenler...

Kilo verme süreci Kişi günde yaktığından daha az kalori tükettiğinde vücut kilo verir. Buna karşılık, harcadığınızdan daha fazla kalori aldığınızda kilo alımı gerçekleşir. Tükettiğiniz kalorili yemek veya içecek toplam kalori tüketiminize katkıda bulunur. Bununla birlikte, enerji harcaması veya kalori harcaması olarak da bilinen her gün yaktığınız kalori miktarı biraz daha yanıltıcıdır. Ama en önemlisi, vücut ağırlığınızı korumak için tükettiğiniz kalori miktarının yaktığınız kalori sayısına eşit olduğunu hatırlamanız gerekir. Kilo vermek istiyorsanız ya yaktığınızdan daha az kalori tüketmeli ya da daha fazla kalori yakmak için aktivite seviyenizi yükseltmelisiniz.

Cinsiyet Yağ-kas oranı, kilo verme kapasiteniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kadınlar, aynı boydaki erkeklerden daha düşük metabolizma hızına sahiptir. Çünkü erkeklere göre daha yüksek yağ-kas oranına sahiptirler. Bu, dinlenirken kadınların erkeklerden yaklaşık yüzde 5-10 daha az kalori yaktığı anlamına gelir. Öte yandan erkekler, kalori dengeli bir diyetle kadınlardan daha hızlı kilo verme eğilimindedir.

Yaş Vücut kompozisyonundaki değişikliklerle birlikte yağ kütlesinin büyümesi ve kas kütlesinin azalması yaşlanmayla birlikte meydana gelen birçok fiziksel değişiklikten biridir. Bu değişiklik, birincil organlarınızın düşük kalori ihtiyacı gibi diğer nedenlerle birlikte, metabolizma hızının da düşmesine katkıda bulunur. Basit bir deyişle, yaşlı insanlar, metabolik hızındaki azalma nedeniyle genç yetişkinlerden daha düşük kapasiteye sahiptir. Mevcut vücut ağırlığı Kilo verme hızınız, başlangıçtaki vücut kütleniz ve kompozisyonunuzdan etkilenebilir. Farklı insanlarda çeşitli mutlak kilo kayıplarının aynı göreli kilo kaybıyla sonuçlanabileceğini anlamak çok önemlidir. Daha ağır bir kişi, daha hafif bir kişiye göre iki kat daha fazla kilo verebilirken, daha hafif bir kişi vücut ağırlığının eşdeğer bir yüzdesini kaybedebilir.