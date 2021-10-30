Tüm ayrıntıları burada! Ne zaman kilo vermeye başlarsınız?

Kilo vermek, sağlıklı bir kilo aralığında bulunmak için oldukça önemli bir karar olsa da bireysel değişkenler, bu süreci herkes için farklı bir şekilde değerlendirmeye neden oluyor. Bu yüzden hangi durumlarda ne kadar kilo vereceğinizi değerlendirebilmek için doğru bilgilere sahip olmak da önemli. Seçiminizi yaparken sizi kilo verme konusunda engelleyen veya kolaylaştıran faktörleri değerlendirebilirsiniz. İşte o nedenler...
Kilo verme süreci
Kişi günde yaktığından daha az kalori tükettiğinde vücut kilo verir. Buna karşılık, harcadığınızdan daha fazla kalori aldığınızda kilo alımı gerçekleşir. Tükettiğiniz kalorili yemek veya içecek toplam kalori tüketiminize katkıda bulunur. Bununla birlikte, enerji harcaması veya kalori harcaması olarak da bilinen her gün yaktığınız kalori miktarı biraz daha yanıltıcıdır.
Ama en önemlisi, vücut ağırlığınızı korumak için tükettiğiniz kalori miktarının yaktığınız kalori sayısına eşit olduğunu hatırlamanız gerekir. Kilo vermek istiyorsanız ya yaktığınızdan daha az kalori tüketmeli ya da daha fazla kalori yakmak için aktivite seviyenizi yükseltmelisiniz.
Cinsiyet
Yağ-kas oranı, kilo verme kapasiteniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kadınlar, aynı boydaki erkeklerden daha düşük metabolizma hızına sahiptir. Çünkü erkeklere göre daha yüksek yağ-kas oranına sahiptirler. Bu, dinlenirken kadınların erkeklerden yaklaşık yüzde 5-10 daha az kalori yaktığı anlamına gelir. Öte yandan erkekler, kalori dengeli bir diyetle kadınlardan daha hızlı kilo verme eğilimindedir.
Yaş
Vücut kompozisyonundaki değişikliklerle birlikte yağ kütlesinin büyümesi ve kas kütlesinin azalması yaşlanmayla birlikte meydana gelen birçok fiziksel değişiklikten biridir. Bu değişiklik, birincil organlarınızın düşük kalori ihtiyacı gibi diğer nedenlerle birlikte, metabolizma hızının da düşmesine katkıda bulunur. Basit bir deyişle, yaşlı insanlar, metabolik hızındaki azalma nedeniyle genç yetişkinlerden daha düşük kapasiteye sahiptir.
Mevcut vücut ağırlığı
Kilo verme hızınız, başlangıçtaki vücut kütleniz ve kompozisyonunuzdan etkilenebilir. Farklı insanlarda çeşitli mutlak kilo kayıplarının aynı göreli kilo kaybıyla sonuçlanabileceğini anlamak çok önemlidir. Daha ağır bir kişi, daha hafif bir kişiye göre iki kat daha fazla kilo verebilirken, daha hafif bir kişi vücut ağırlığının eşdeğer bir yüzdesini kaybedebilir.
Kalori dengesi
Ağırlığı azaltmak için negatif kalori dengesi oluşturmalısınız. Ne kadar hızlı kilo verdiğiniz, esasen kalori açığının boyutuna göre belirlenir. Yine de kalori kaybınızın çok büyük olmadığından emin olun. Bu sadece sürdürülemez olmakla kalmaz, aynı zamanda beslenme eksiklikleri nedeniyle kendinizi tehlikeye atmış olursunuz. Ayrıca, yağ kütlesi yerine kas kütlesi olarak kilo verme şansınızı artırabilir.
Uyku
Uyku belki de kilo vermenin en kritik yönüdür. Uyku yoksunluğu kilo kaybını engelleyebilir ve kilo verme hızını yavaşlatabilir. Sadece bir geceden sonra aşırı yemek yemenin, izlemenin veya geç saatlere kadar parti yapmanın kurabiyeler, kekler, şekerli içecekler ve cipsler gibi yüksek kalorili, besin değeri düşük yemekler için özleminizi kesinlikle artırdığını fark edebilirsiniz. Sonuç olarak, kalıcı uyku yoksunluğu tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalığı ve çeşitli hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir.
İstisnalar
Tıbbi durum - Antidepresanlar ve diğer antipsikotikler, kilo alımına neden olabilir veya kilo kaybını bozar. Hipotiroidizm de tiroid bezinizin çok az metabolizma düzenleyici kimyasal ürettiği, kilo alımına neden olabilen ve kilo kaybını geciktirebilen bir bozukluktur.
Kalıtsal - Kalıtsal bileşen, kilo kaybını etkileyebilecek aşırı kilo veya obezite ile önemli ölçüde ilişkilidir.