Uzman isim açıkladı! İşte yaz aylarında hızla zayıflatan ‘renkli diyet’…

Diyetisyen İpek Ağaca Özger “Gökkuşağı 7 renk içeriyor; renkli diyet ise 5 rengi kapsıyor. Bunlar: kırmızı, mor, beyaz, turuncu ve kırmızı. Meyve ve sebzelerdeki renk çeşitliliği sağlığımız için çok önemli. Pandeminin devam ettiği bu günlerde bağışıklık sistemimizin güçlü olması için de renkli beslenmeye özen göstermeliyiz. Meyve ve sebzeleri ne kadar farklı renklerde tüketirsek vitamin, mineral ve antioksidan alımımız da o kadar zenginleşmiş olurlar. Ben renkli beslenmeyi çok önemsiyorum.” dedi.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 30.07.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 11:32 ABONE OL PAYLAŞ

KIRMIZI MEYVE & SEBZELER "Enerjinin simgesi kırmızı rengi meyve ve sebzelere veren pigment likopen antioksidanıdır." diyen Diyetisyen İpek Ağaca Özger, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizi özellikle kanser hastalıklarına karşı koruyabilen bu kırmızı meyve ve sebzeler: domates, karpuz, kuşburnu, çilek, kırmızı ahududu, greyfurt, nar, kırmızı biber, kızılcık bulunur."

SARI-TURUNCU MEYVE & SEBZELER Diyetisyen İpek Ağaca Özger "Turuncu renkteki meyve ve sebzeler, doğal bir bitkisel pigment olan, karotenoidler tarafından renklendirilmişlerdir. Sarı-turuncu renk grubunda yer alan meyve ve sebzeler: bal kabağı, havuç, şeftali, kayısı, kavun, mango, nektarin, portakal, mandalina, trabzon hurması, muşmula, malta eriği (yeni dünya), ananas, papaya, limon, sarı biber, tatlı patates, mısır ve sarı domatestir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için turuncu sofralarımızdan eksik olmamalı!" dedi.

YEŞİL MEYVE & SEBZELER "Huzurun rengidir yeşil! Klorofiller, bitkilere yeşil rengi veren pigmentlerdir. Klorofil vücudun doğal detoks yeteneğini desteklemek için karaciğere yardımcı olmanın yanında toksinlerin vücutta toplanmasını önlemek için bağışıklık fonksiyonunu destekler. Bu gruptaki besinler yüksek C vitamini içermeleri ile dikkat çekerler. C vitamini alımının bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olabildiğini biliyoruz. Yeşil renk grubu, bizi kalp hastalıklarına karşı da koruyabiliyor." diyen Diyetisyen İpek Ağaca Özger, yeşil renk meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı; "Bunlar: yeşil üzüm, yeşil erik, kivi, lime, yeşil soğan, avokado, brokoli, kara lahana, marul, roka, taze nane, dereotu, tere, kuzukulağı gibi tüm otlar, taze fasulye, kabak, yeşil dolmalık biber, yeşil sivri biber, kuşkonmaz, bezelye, bruksel lahanası, salatalık, ıspanak, pazı, hardal, semizotu, tere ve diğer tüm yeşil yapraklı sebzelerdir."

MOR MEYVE & SEBZELER Diyetisyen İpek Ağaca Özger "Asaleti simgeleyen mor renge sahip olan meyve ve sebzelere mavi-mor rengi veren pigment, 'antosiyanin' dir. Bu renk grubundaki meyve ve sebzeler bize gençlik ve güzellik verir, anti-aging yani gençlik vermede etkililer. Patlıcan, kırmızı pancar, mor lahana, kırmızı soğan, mor/kırmızı turp, böğürtlen, siyah ahududu, yabanmersini, incir, mor erik, kuru erik, mor & kırmızı & siyah üzüm, vişne, kiraz, kuş üzümü, siyah dut, kuru üzüm, kan portakalı gibi mor renkteki bu meyve ve sebzeleri mevsiminde düzenli olarak tüketmeyi ihmal etmeyin." diye konuştu.

BEYAZ MEYVE & SEBZELER Diyetisyen İpek Ağaca Özger "Beyaz renkteki meyve ve sebzeler, rengini 'antoksantin' isimli pigment sayesinde almışlardır. Antoksantin, antioksidan özellikte olan bir flavonoidtir. Bağışıklık sistemi, bir organizmayı enfeksiyonlardan ve kanserden korumada kilit rol oynar. Flavonoidlerin, bağışıklık sistemine ait hücrelerin farklılaşmasını ve miktarını doğrudan modüle ettiği gösterilmiştir. Sarımsak, soğan ve ilgili Allium sebzelerinin bağışıklık sistemini aktive ederek enfeksiyonlara karşı korudu da bilinmektedir. Beyaz grupta yer alan meyve ve sebzeler: Muz, elma, armut, ayva, karnabahar, beyaz lahana, sarımsak, soğan, zencefil, mantar, patates, turp, yer elması, hindiba, kereviz, enginar ve pırasa'dır." dedi.

MEYVELERDEKİ ŞEKER ZARARLI MI? "Aslında meyvelerin şekerinden korkmak çok yanlış. Bilinenin aksine meyvelerde az miktarda fruktoz bulunur. Ve meyvelerde bulunan glikozu biz meyvenin içindeki posa ile aldığımız için kan şekerimizi daha dengeli yükseltir." diyen Diyetisyen İpek Ağaca Özger, şöyle devam etti;"Bir dilim baklava veya kek gibi şekerli besinler yediğimizde posasız tüketim gerçekleştiği için kan şekerimiz daha farklı ve hızlı yükselir. Ayrıca meyvelerde güçlü antioksidanlar, vitamin ve mineraller de bulunuyor. Dolayısıyla meyveler bizim için çok özel besinler. Hem bağışıklık sistemimizi desteklemede hem de tatlı ihtiyacımızı karşılayarak kilo vermemize destek oluyorlar. Tabi ki her besinde olduğu gibi tükettiğimiz miktara dikkat etmek gerekiyor."

DİYABETLİLER HANGİ MEYVELERİ TÜKETEBİLİR? Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Şeker tüketiminize dikkate ediyorsunuz hatta diyabetiniz var ve dikkat etmek zorundasınız ama canınız bu sıcak yaz günlerinde meyve tüketmek istiyor. Yaz aylarında şeker tüketiminize dikkat ederek, meyve tüketmek istiyorsanız glisemik indeksi düşük meyveleri tüketebilirseniz. Bunlara örnek vermek gerekirse; kivi, nektarin, erik, mango, kiraz ve armut tüketebilirsiniz." dedi.

KARPUZUN İNANILMAZ FAYDASI… Karpuz yüksek miktarda su içerir. Vücudunuzun ihtiyacı olan su için iyi bir kaynak olabilir.

Çok düşük miktarda kalori içerir. Yaklaşık 2-3 dilim karpuzu 1 porsiyon meyve olarak düşünebilirsiniz. Sıcak havalarda iyi bir atıştırmalık olabilir.

C vitamini açısından zengindir. Hastalıklardan korunmak için iyi bir antioksidandır.

Lifli bir yapıya sahiptir. Bağırsak sağlığı ve işlevi için oldukça faydalıdır.

İçerdiği likopenle birlikte antioksidan içeriği yüksektir. Bağışıklık sistemi için iyi bir alternatiftir.

1 PORSİYON MEYVE NE KADARDIR? Diyetisyen İpek Ağaca Özger, "Basitçe söylemek gerekirse taze meyveler için 1 avuç dolusu, kuru meyveler için de 1 kapalı avuç içi (elinizi kapatın, elinizin içine sığacak kadar)kadar diyebiliriz. Meyvelerin gramaj miktarına bakarak tüketilmesini önermiyorum. Bu beslenme takıntısına sebep olabiliyor." dedi.

HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİYOR VE FAYDALARI NELER? Diyetisyen İpek Ağaca Özger, meyvelerin içerdiği vitaminleri şöyle sıraladı; Erik: Glisemik indeksi düşüktür. Kan şekeri kontrolü yapıyorsanız iyi bir alternatif meyve olabilir. Kiraz: C vitamini, A vitamini ve polifenolleri bir arada bulundurması sayesinde cilt için faydalıdır. Vişne: Kırmızı meyvelerimizden biridir. İçerdiği likopen ile kansere karşı korunmada fayda sağlar. Çilek: Çilek ile özellikle hamilelik döneminde çok ihtiyaç olan folat ihtiyacımızın bir kısmını alabiliriz. Kayısı: İçerdiği A ve E vitaminleri ile göz sağlığımız için faydalıdır. Ayrıca kabızlığa iyi gelir. Mürdüm Eriği: Kuvvetli bir antioksidandır. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmede bu mor meyve bize fayda sağlar. Kavun: 1 ince dilim kavun tüketerek günlük C vitamini alımımızın yüzde 50'sinden fazlasını almış oluruz.