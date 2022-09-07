Uzmanı açıkladı! "Bu beslenme sistemi tüm hastalıkların şifası"

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, reflü hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "Artık günümüzde her beş kişiden birinde reflü hastalığı mevcut. Bunun sebepleri arasında yenilen gıdalar, kilo, yaşlandıkça kullanılan ilaçlar var. Hastalar, tedavi olmak için bir gastroenteroloğa başvurması gerekiyor. Aksi takdirde hastalık ilerleme gösterebilir ve hayat kalitesini bozar. Bu çerçevede yediği, içtiği şeylere kısıtlama gelecek, uyku bozukluğu olacaktır. Reflü, önemli bir hastalıktır. Reflü, ağızda ekşi ve acı tat vermesi şeklinde ortaya çıkar. Bu iki şikayetin olması reflü tanısında yeterlidir. İstemsiz belirgin bir kilo kaybı, kanama, yutma güçlüğü gibi üç ana belirti çok önemlidir. Bu belirtileri gösteren hastalarda ek tahlil yapılması gerekiyor. Ek tetkik için endoskopi yapılması lazım. Endoskopi, hastalığın ilerlemiş olup olmadığını tespit edebilmek için yapılıyor" diye konuştu.