Uzmanından iftarı ikiye bölerek yapma tavsiyesi

Çelik, sağlıklı bir ramazan ve oruç süreci için sahur yapmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kefir gibi protein ve lif bakımından zengin besinler tüketmek gün içindeki tokluk hissini artırmaya yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda çiğ kuruyemişler, zeytin, avokado gibi sağlıklı yağlar açlık hissini azaltmaya destektir. Kan şekerini hızla yükseltip hızla düşürmeyecek tam buğday ekmeği, yulaf ezmesi ya da yulaf unu gibi düşük glisemik indeksine sahip karbonhidrat grubuna sahurda yer verebilirsiniz."

Ramazan'da sıvı tüketiminin püf noktalarına değinen Çelik, "Çay ve kahvenin vücuttan sıvı atılımına neden olan diüretik etkiye sahip olması sebebiyle tüketimleri sınırlandırılmalıdır. Su ihtiyacı iftar ile sahur arasında bir anda olmamak şartıyla molalar verilerek yudum yudum içilerek karşılanmalı.

Aksi taktirde böbrekleriniz yorulacak aynı zamanda yemeklerle beraber fazla su tüketilmesiyle birlikte hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin yaşanması muhtemel olacaktır. Sahurun tamamlanmasıyla beraber yatar pozisyona geçmek reflüyü tetikleyebilir. Bu süre zarfında sahurdan sonra evde küçük adımlar ile yürüyüş yapabilir ya da yatış pozisyonu için yastığınızı dik konuma getirebilirsiniz." açıklamasında bulundu.