Uzmanlar anlattı: Bağışıklığı ve sinir sistemi zayıflayan depremzedeler için "beslenme" uyarısı

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, depremzedelerin bağışıklık ve sinir sistemlerinin zayıf olduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle çok daha fazla özen gösterilmeli. Depremzedelere gıda yardımı gönderirken ve yemek hazırlarken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekir" dedi.



Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu dile getiren Toprak, "Ancak dayanışmayı bilinçli yapmalıyız. Afetin ilk zamanları pişirme imkanı olmadığı için konserve ürünlerine ağırlık verilmişti. Şimdi insanlar, kendi yemeklerini yapmaya başladı. Özellikle köylerde yaşayanlar, kendi yemeklerini yapıyor. Bu nedenle yardım yapacaksak kuru bakliyat, un ve yağ gibi ürünlerin bugünden sonra afet bölgesine gönderilmesinde fayda var" dedi.