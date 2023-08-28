Vücuda girer girmez yağ hücrelerine saldırıyor! Dümdüz bir karnın sırrı o çay

Kilolu olmak bir dizi potansiyel olarak tehlikeli sağlık durumuyla bağlantılıdır. Bu nedenle birçok kişi kilosunun veya vücut kitle indeksinin (BMI) çok yükselmesini önlemek için çok çalışıyor.
Visseral yağ, karnın derinliklerinde depolanan yağın adıdır. Karın içindeki organların korunması ve yalıtılması için belli bir miktara ihtiyaç vardır. Ancak çok fazla yağlanma bir takım sağlık sorunları açısından risk altına sokabilir.
Kalori alımınızı azaltmak ve yaptığınız egzersiz miktarını artırmak, iç organlardaki yağ miktarını azaltmanın bir yoludur. Ancak bu kilo verme çabalarına destek olabilecek belirli bir içecek vardır.
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 2018 yılında yayınlanan bir araştırma, matcha yeşil çayı içmenin etkilerini araştırdı. Geleneksel olarak Doğu Asya'da yetiştirilen ve tüketilen sıcak içecek, son yıllarda dünyada da daha popüler hale geldi.
Yaprak veya çay poşeti yerine toz halinde sıcak suyla karıştırılan bir yeşil çay türü matcha çayı, formuyla oldukça dikkat çekiyor.
Araştırma kapsamında katılımcılar bir gün önce ve 30 dakikalık yürüyüşten iki saat önce matcha çayı tükettiler.Bunun kilo kaybına yardımcı olduğu sonucuna varıldı.
Çalışma sonuçlarına göre; "Matcha çayı içmek kadınlarda egzersize bağlı yağ oksidasyonunu artırabilir." Bunun içecekte bulunan bazı bileşikler ve uyarıcılardan kaynaklanabileceği düşünülüyordu.
"Kateişn epigallokateşin galat ve kafeinin alımının egzersize bağlı yağ oksidasyonunu arttırdığı gösterilmiştir" açıklamasından bulunan araştırma yazarları, matchanın bir yeşil çay formu olduğunu ve kateşin, kafein içermesinin yanı sıra bir içecek türü olduğuna vurgu yaptı.
İçecek ayrıca bir uzman tarafından da önerildi. Kişisel antrenör Nathan Honess, bunun genel vücut yağının azaltılmasına yardımcı olabileceğini söyledi. "İç organ yağını azaltmaya yardımcı olmak için diyetinizde yapabileceğiniz birkaç kolay değişiklik var ve bunlardan biri de matcha çayı içmek" açıklamasında bulundu.
Normal kahve yerine matcha deneyin; bir çalışma, temel besin maddesi olan kateşinin, katılımcılardaki iç organ yağlarının yanı sıra genel vücut yağının da azaltılmasına yardımcı olduğunu buldu.