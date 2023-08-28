Vücuda girer girmez yağ hücrelerine saldırıyor! Dümdüz bir karnın sırrı o çay

Kilolu olmak bir dizi potansiyel olarak tehlikeli sağlık durumuyla bağlantılıdır. Bu nedenle birçok kişi kilosunun veya vücut kitle indeksinin (BMI) çok yükselmesini önlemek için çok çalışıyor.

Visseral yağ, karnın derinliklerinde depolanan yağın adıdır. Karın içindeki organların korunması ve yalıtılması için belli bir miktara ihtiyaç vardır. Ancak çok fazla yağlanma bir takım sağlık sorunları açısından risk altına sokabilir.

Kalori alımınızı azaltmak ve yaptığınız egzersiz miktarını artırmak, iç organlardaki yağ miktarını azaltmanın bir yoludur. Ancak bu kilo verme çabalarına destek olabilecek belirli bir içecek vardır.