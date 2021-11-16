Vücudunuzdaki tüm yağı yakıyor! Bu yiyecekleri birlikte tüketirseniz…

Kilo kaybı kolay değil, tutarlı olmakla elde edilebilecek bir süreç. Egzersiz, sağlıklı beslenme gibi ayrıntılara dikkat etmek kadar hangi besinlerin bir arada tüketilmesi gerektiğini de göz önünde bulundurmak oldukça önemli. Bu nedenle kilo vermek için bu besinleri bir araya getirerek süreci hızlandırabilirsiniz.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:34

Diyetisten Vidhi Chawla; "Yağ yakmanıza, şişkinliği yenmenize ve metabolizmayı hızlandırmanıza yardımcı olabilecek belirli yiyecek kombinasyonları var. Kahvaltınızı atlamayın; yeterli miktarda lif ve besin tüketmemenize neden olabilir. Ayrıca asitlik nöbetlerini de artırabilir" diye tavsiyede bulunuyor. İşte birlikte yemeniz gereken o muhteşem besinler...

YUMURTA VE DOLMALIK BİBER Yumurta tek başına güçlü bir süper besindir, ancak başka bir yağ yakıcı bileşen olan dolmalık biber ile birleştirildiğinde hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olabilir. Yumurta; vitaminler, antioksidanlar ve sağlıklı yağların yanı sıra metabolizmayı hızlandıran bir besin olan kolin açısından zengindir. Dolmalık biber ise C vitamini açısından zengindir. Biber yemek, depolanmış yağları yakmanıza ve karbonhidratları yakıta dönüştürmenize yardımcı olarak gün boyu enerjik kalmanızı sağlar. Yumurtalarınıza dolmalık biber ekleyerek kilo vermeyi önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.

HAVUÇ VE TAHİN Havuç yaklaşık yüzde 10 karbonhidrat içerir, nişasta, ve liflerden oluşur. Ayrıca düşük glisemik indekse sahiptirler ve beta karoten formundaki A vitamini, K vitamini, B vitaminleri ve potasyum açısından zengindirler. Susam yağı olarak da bilinen tahin, kalsiyum bakımından yüksektir ve iştahınızı ve kalori alımınızı azaltarak kilo vermenize yardımcı olabilir.

İNCİR VE BREZİLYA FISTIĞI İncir, az kalorisi olduğu ve hiç yağ içermediği için sağlıksız atıştırmalıkların yerine sağlıklı bir alternatif olarak kabul edilir. Vücudunuzdaki hücrelere zarar veren serbest radikalleri azaltmaya yardımcı olan antioksidanlarda yüksektir. Öte yandan Brezilya fıstığı, vücudunuzun bağışıklık sistemine yardımcı olan ve metabolizmayı destekleyen bir antioksidan olan harika bir selenyum kaynağıdır. İncir ile birleştirildiğinde tok hissetmenizi sağlayarak, metabolizmanızı hızlandırarak ve daha az sağlıksız atıştırmalık yemenizi sağlayarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

AVOKADO VE ACI BİBER Avokado, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olan oleik asit içerir. Üzerine iştah kesici olan kapsaisin içeren kırmızı biberli ezilmiş avokado yerleştirilebilir. Kapsaisin, kalori alımını azaltarak göbek yağını kaybetmenize yardımcı olabilecek tokluğu artırır. Bu avokado dilimlerini, lif oranı yüksek ve tok hissetmenize yardımcı olabilecek tahıl ekmeğinin üzerine koyun.

MERCİMEK VE DOMATES Mercimek çorbası yapın. Kalorisi kısıtlı bir diyetin parçası olarak bakliyat tüketen kişiler, aynı miktarda kalori tüketen ancak çok fazla bakliyat tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verir. Et suyu, gereksiz kalori eklemeden sizi doyurarak kilo vermenize de yardımcı olabilir. Domatesteki leptin direncini korumanıza ve böylece daha fazla kilo vermenize yardımcı olabilecek bazı iltihap önleyici içerikleri bulundurur.

ANANAS VE LİMON SUYU Ananas kalorisi düşük ve su içeriği yüksektir, bu da onu ideal bir sağlıklı bir kilo verme atıştırmalığı yapar. Ananas, sindirim sisteminden normal gıda geçişini destekleyen ve gıdaların çözünmesine yardımcı olan mide ve sindirim sularının salınımını uyaran lif bakımından yüksektir. Limon suyu, hem vücut ağırlığının hem de gıda tüketiminin azaltılmasına yardımcı olan çeşitli temel besinler içerir. Vücut yağının daha hızlı ve daha verimli yanmasına yardımcı olan sitrik asit içerir.