Yağ yakımını hızlandırıyor! Hangi besinde ne kadar kafein var?

Kafein , merkezi sinir sistemini uyarıcı bir etkiye sahiptir. Bu durumun faydalı etkileri olduğu gibi günlük alınması gerekenden (≤300 mg) fazla kafein tüketimi sonucunda zararlı etkileri oluşabilmektedir.

Bazı çalışmalar sonucunda Alzheimer hastalığını önlemede yardımcı olduğu bulunmuştur.

Bazı durumlarda bağ ağrılarını ve migren ağrılarını rahatlatabilir.

Fiziksel ve zihinsel yorgunluğu giderebilir ve bunun sonucunda bireylerin çalışma kapasitesi ve yeteneği gelişebilmektedir. Enerji artırımına yardımcı olmaktadır.

Spor ve ağır antrenman sonucunda oluşan yorgunluğu önleyebilir, Bundan dolayı çoğu sporcu daha iyi bir performans sergilemek amacıyla kafein içeren içecek tüketmektedir. Tepki hızını Spor esnasında tepki hızını arttırarak, daha hızlı algılamayı ve düşünmeyi sağlayıcı pozitif yönlü etkileri vardır. Ağırlık antrenmanı yapan sporcular için kas ağrılarını azaltabilir ve spor eğitiminin devamlılığını sağlayabilir.

Merkezi sinir sistemine olan uyarıcı etkisiyle kalp atış hızı ve kan basınını arttırabilmektedir . Kan basıncının artmasıyla böbreklerde daha fazla kanın süzülmesini sağlar ve böylece vücuttaki suyun dışarı atılmasını sağlar. Kafeinin bu etkisine diüretik etki denilmektedir.

Deri ve zührevi hastalıklarını iyileştirici bir etkisi de bulunmaktadır.