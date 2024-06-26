Yaz boyu sizi ferahlatacak o besin! Her gün mutlaka tüketin



Ağır ve yağlı yemekler yerine hafif ve lif içeriği yüksek, serinletici besinler tercih edilmeli. Zeytinyağlı sebze yemekleri ve su oranı yüksek olan; karpuz, kavun, çilek ve şeftali gibi meyveler tüketilmeli.

Uzun süre aşırı sıcak bir ortamda bulunduktan sonra direkt soğuk su ile duş yapılmamalı. Ani soğuk duş damarlarda büzülmeye neden olabileceği için tansiyonun yükselmesini de tetikleyebilir veya kalp krizine yol açabilir. Bu yüzden soğuk denize ve havuza yavaş yavaş girilmeli.

Kafein, merkezi sinir sistemini kalp atışlarınızı hızlandıracak şekilde uyarır. Sıcak hava yüzünden daha büyük eforla çalışmak zorunda olan kalp kafein alındığında daha da hızlanır ve çeşitli riskler meydana gelebilir.

Sodanın içinde bulunan tuz ise vücutta daha fazla sıvı tutulmasına sebep olduğu için tansiyon yükselmesine yol açabilir.

Yüksek tansiyon ise kalp yetmezliği ve beyin kanaması gibi ciddi sorunların önemli nedenlerinden biridir. Bu yüzden kahve ve soda gibi içeceklerin tüketimine çok dikkat edilmeli.