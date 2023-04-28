Yaza hiç olmadığı kadar fit gireceksiniz! Diyetisyenden yağları yakıp bitiren liste: Bu besin...

Uzm. Dyt. Uka, bahar aylarında en sık yapılan beslenme hatalarını ise şöyle sıraladı:

TAZE SEBZE TÜKETİMİ KİLO ALMANIZA ENGEL OLABİLİR

Ramazan ayının ardından daha sık öğün tüketebileceğimize değinen Uzm. Dyt. Uka, bahar aylarında kilo almamak için şu bilgileri paylaştı:

"Taze sebzeler tüketilmeli. Baharın gelişiyle birlikte enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilmelidir. Her gün mutlaka 1 porsiyon sebze tüketimine özen gösterilmelidir. Taze meyve ve kuruyemişler tercih edebilirsiniz. Özellikle mevsim meyvelerinden can eriği, çilek ve çağla ve ceviz, badem, fındık, yer fıstığı gibi güçlü bir antioksidan özellik taşıyan E vitamininden zengin yağlı tohumlara iftardan sonraki ara öğününüzde yer verebilirsiniz. Aşırı tatlı tüketimine dikkat edilmelidir. Haftada ikiyi geçmemek şartıyla çikolatalı, şerbetli, hamurlu tatlılar yerine, kilo alımını önlemek için enerji yoğunluğu düşük olan; muhallebi, kazandibi ve keşkül gibi sütlü tatlılar veya incir, kuru hurma, kuru kayısı gibi şeker isteğini bastıran kuru meyveler tercih edilmelidir."