Yer yemez kasları çürüten o besine dikkat! Meğer her lokması zehirmiş...

Uzman Diyetisyen Jordan Hill , "Tükettiğiniz besinler kas dokusunun gelişimi ve onarımı için gerekli yapı taşlarını ve enerjiyi sağladığından, diyetiniz kas büyümesini desteklemede çok önemli bir rol oynuyor " açıklamasında bulundu. Bazı gıdalar ise; kas gelişimini desteklemeye yardımcı olurken diğerleri bunu engelleyebilir.

Yüksek kaliteli protein , karbonhidrat ve yağların tümü kas büyümesini ve korunmasını destekleyebilir. Hill, yeterli protein almanın, vücudunuzun yeni kas liflerini onardığı ve oluşturduğu süreç olan kas protein sentezini tetiklediğini söylüyor. Bu arada, karbonhidratlar, özellikle egzersiz sonrasında, kas oluşumuna ve glikojen depolarını yeniden doldurmak için karbonhidratların kaslara taşınmasına yardımcı olan bir hormon olan insülin salınımını uyarır.

Hill, "Proteinle birleştirilen karbonhidratlar , kas yıkımına neden olan ve mevcut kas kütlesinin korunmasına yardımcı olabilecek bir hormon olan kortizolü azaltır " diyor. Sağlıklı (doymamış) yağlar ise kas büyümesi için önemli olan testosteron da dahil olmak üzere hormon üretimindeki rolleri nedeniyle gereklidir.

Öte yandan, bazı besinler (doymuş yağlar, trans yağlar ve ilave şeker) kas iyileşmesini ve büyümesini bozabilecek iltihaplanmayı tetikleyerek kas büyümesini engelleyebilir ve aynı zamanda besin alımı için önemli olan insülin duyarlılığını olumsuz yönde etkileyebilir. İşte o besinler…