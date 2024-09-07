Yıkıcı sonuçlara hazır mısınız? Bilim insanları açıkladı: "Gelmiş geçmiş en sıcak yazı yaşadık"

Avrupa Birliği’nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024 yazının dünya genelinde “en sıcak yaz” olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

AA Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

2024 yazı, dünya genelinde "en sıcak yaz" olarak kayıtlara geçti. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu.

Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran–Ağustos 2023'teki rekoru 0,66 derece geçti. Böylece bu yaz, küresel ölçekte "en sıcak yaz" olarak nitelendi. 2024 yazı, aynı zamanda Avrupa için de 1991- 2020 ortalamasını 1,54 derece, 2022'deki önceki rekoru 1,34 derece aşarak "en sıcak yaz" oldu.