Yiyerek zayıflatıyor! Yağ hücrelerini her lokmasında yok eden o besin: Dümdüz bir karnın sırrı...

Yiyecekler ve içecekler içerdikleri kalori ile kişilerin kilo alım dengesinin önemli faktörlerinden biri. İdeal olarak, insanların sağlıklı kalmalarını sağlama formüllerinden biri olarak belirli miktarda kalori tüketimi hedeflenmelidir. Kalori alımını azaltmak her ne kadar kilo vermeyi kolaylaştırsa da bunun yanında "yağ yakıcı besin" tüketmek, daha hızlı sonuç almayı sağlıyor.

ISPANAK

Ispanak, midenin düzenli bir sindirim işlemini sağlayacak en etkili besinlerinden biri. Sülfokinovoz (SQ) adı verilen uzun zincirli bir şeker molekülü, sağlıklı bir sindirim sürecini destekleyen önemli maddelerden biri.

Nature Chemical Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre SQ, iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederek kötü bakterilerin iltihaplanma ve karın yağına neden olmasını önler.