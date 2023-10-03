Yiyerek zayıflatıyor! Yağ hücrelerini her lokmasında yok eden o besin: Dümdüz bir karnın sırrı...

Yiyecekler ve içecekler içerdikleri kalori ile kişilerin kilo alım dengesinin önemli faktörlerinden biri. İdeal olarak, insanların sağlıklı kalmalarını sağlama formüllerinden biri olarak belirli miktarda kalori tüketimi hedeflenmelidir. Kalori alımını azaltmak her ne kadar kilo vermeyi kolaylaştırsa da bunun yanında "yağ yakıcı besin" tüketmek, daha hızlı sonuç almayı sağlıyor.
ISPANAK
Ispanak, midenin düzenli bir sindirim işlemini sağlayacak en etkili besinlerinden biri. Sülfokinovoz (SQ) adı verilen uzun zincirli bir şeker molekülü, sağlıklı bir sindirim sürecini destekleyen önemli maddelerden biri.
Nature Chemical Biology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre SQ, iyi bağırsak bakterilerinin büyümesini teşvik ederek kötü bakterilerin iltihaplanma ve karın yağına neden olmasını önler.
SOMON
Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon balığı tüketimi, iltihaplanmayı ve karın yağını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu besin, "metabolizmayı destekleyen ve yağ yakan "adiponektin hormonunun düzeylerini artırarak çalışır. Böylece kilo verme sürecini kolaylaştırarak karın yağlarından kurtulmayı mümkün kılar.
YUMURTA
Protein yönünden zengin olan besin, bu nedenle kendinizi daha uzun süre tok hissetmeyi sağlıyor. Bu da öğünler, arasında atıştırma olasılığının daha da düşürerek ekstra kalori alımını engeller. Büyük bir yumurta yaklaşık 78 kalori ve 6 gram protein içerir.
AVOKADO
Avokado, son dönemlerin en popüler besinlerinden biri. Tostlardan salatalara, birbirinden farklı tarifin içine dahil edilebilecek bu besin için yapmanız gereken tek şey, gününüzün herhangi bir öğününe dahil etmek. Bu meyve, içeriğindeki tekli doymamış yağ asitleri sayesinde iştahı azaltırken aynı zamanda göbek yağlarının da erimesini sağlıyor.
SİYAH FASULYE
Bağırsak bakterileri, siyah fasulyede bulunan çözünür lif üzerinde gelişerek onu bütirata dönüştürür. Uzmanlar yapılan çalışmalarda bu kimyasalın kalori yakımını arttırdığı kanıtlandığını belirtiyor.
TATLI PATATES
Bu tür patatesler, kan şekeri seviyelerini dengeleyen, karotenoid adı verilen bitki kaynaklı antioksidanlar içerir. Beslenme uzmanlarına göre bu bileşik, kalorilerin göbek yağına dönüşmesini engelleyebilir.
YULAF LAPASI
Yulaf lapası, ince bağırsağınızda bir jel oluşturan beta-glukan adı verilen çözünür bir lif içerir. Bu jel kan kolesterol düzeyinin düşürülmesine yardımcı olur, bağışıklık sistemini destekler, daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar ve kan şekeri düzeylerini düzenler. Böylece yağ yakımını da düzenleyerek daha kısa sürede kilo vermeyi de destekler.
ERİK
Bu meyve, flavonoidler olarak adlandırılan "yağla savaşan" bileşikler olan fenolik içerdiğinden kişinin diyetine harika bir katkı sağlar. Erik ayrıca çalışmalarda karaciğer yağlanmasını azalttığı ve yağ hücrelerinin emilimini engellediği ortaya çıkan jelatin benzeri bir lif olan pektin içerir.