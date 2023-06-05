Yüksek kan şekerini tek hamlede düşürüyor! Bir kez tükettiğinizde bile etkili

Kan şekerinin yükselmesi, genetik faktörler, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme gibi birçok faktöre bağlı olarak gelişebiliyor. Uzmanlar, yüksek kan şekerinin dengelenmemesi durumunda kalp damar sağlığı olmak üzere birçok sağlık sorununun oluşabileceğini vurguluyor. Yüksek kan şekerini düşürmek için uzmanın önerdiği ilaç tedavisinin yanı sıra düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme rutini oluşturmak gerekiyor. Peki, sağlıklı beslenme rutininde hangi besinler olmalı? İşte yüksek kan şekerini tek hamlede düşüren besinler...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 09:20 PAYLAŞ ABONE OL

Kan şekeri, vücutta bulunan glukoz adı verilen bir şekerin kan dolaşımındaki miktarını ifade eder. Glukoz, karbonhidratlı yiyeceklerin sindirimiyle elde edilen bir enerji kaynağıdır. Sindirim sürecinde karbonhidratlar parçalanır ve glukoz molekülleri serbest bırakılır. Bu glukozlar, kan dolaşımına emilerek vücudun enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere hücrelere taşınır. Kan şekeri seviyesi, vücuttaki hormonal denge tarafından düzenlenir, özellikle pankreas tarafından salgılanan insülin ve glukagon hormonları tarafından kontrol edilir. İnsülin, kandaki glukoz seviyesini düşürerek hücrelere girişini sağlar ve enerji olarak kullanılmak üzere depolanmasını teşvik eder. Glukagon ise kandaki glukoz seviyesini yükselterek depolanmış glukozun serbest bırakılmasını ve kullanılmasını sağlar.

Normalde, sağlıklı bir bireyin açlık kan şekeri seviyesi genellikle 70 ila 110 mg/dL (miligram/deciliter) arasında olmalıdır. Öğünlerden sonra kan şekeri seviyesi geçici olarak yükselir, ancak vücut insülin salgılayarak glukoz seviyelerini dengelemeye çalışır. Kan şekeri seviyeleri kontrolsüz bir şekilde yüksek veya düşük olduğunda, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri diyabet olarak bilinen bir duruma yol açabilirken, düşük kan şekeri seviyeleri hipoglisemi olarak adlandırılır ve çeşitli semptomlara neden olabilir. Kan şekeri seviyelerinin dengelemek için beslenme, fiziksel aktivite ve gerektiğinde ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılır. Kan şekerini dengelemek için beslenmenin düzenlenmesi aşamasında beslenme rutinine mutlaka şu besinler eklenmelidir; TAM TAHILLAR: Kepekli ekmek, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi gibi tam tahıllar, yavaş sindirilen karbonhidratlar içerir ve kan şekeri seviyelerini dengeler.