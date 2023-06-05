Yüksek kan şekerini tek hamlede düşürüyor! Bir kez tükettiğinizde bile etkili

Kan şekeri, vücutta bulunan glukoz adı verilen bir şekerin kan dolaşımındaki miktarını ifade eder. Glukoz, karbonhidratlı yiyeceklerin sindirimiyle elde edilen bir enerji kaynağıdır. Sindirim sürecinde karbonhidratlar parçalanır ve glukoz molekülleri serbest bırakılır. Bu glukozlar, kan dolaşımına emilerek vücudun enerji ihtiyaçlarını karşılamak üzere hücrelere taşınır. Kan şekeri seviyesi, vücuttaki hormonal denge tarafından düzenlenir, özellikle pankreas tarafından salgılanan insülin ve glukagon hormonları tarafından kontrol edilir. İnsülin, kandaki glukoz seviyesini düşürerek hücrelere girişini sağlar ve enerji olarak kullanılmak üzere depolanmasını teşvik eder. Glukagon ise kandaki glukoz seviyesini yükselterek depolanmış glukozun serbest bırakılmasını ve kullanılmasını sağlar.
Normalde, sağlıklı bir bireyin açlık kan şekeri seviyesi genellikle 70 ila 110 mg/dL (miligram/deciliter) arasında olmalıdır. Öğünlerden sonra kan şekeri seviyesi geçici olarak yükselir, ancak vücut insülin salgılayarak glukoz seviyelerini dengelemeye çalışır. Kan şekeri seviyeleri kontrolsüz bir şekilde yüksek veya düşük olduğunda, çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri diyabet olarak bilinen bir duruma yol açabilirken, düşük kan şekeri seviyeleri hipoglisemi olarak adlandırılır ve çeşitli semptomlara neden olabilir. Kan şekeri seviyelerinin dengelemek için beslenme, fiziksel aktivite ve gerektiğinde ilaç tedavisi gibi yöntemler kullanılır. Kan şekerini dengelemek için beslenmenin düzenlenmesi aşamasında beslenme rutinine mutlaka şu besinler eklenmelidir;
TAM TAHILLAR:
Kepekli ekmek, kahverengi pirinç, yulaf ezmesi gibi tam tahıllar, yavaş sindirilen karbonhidratlar içerir ve kan şekeri seviyelerini dengeler.
PROTEİN KAYNAKLARI:
Tavuk, balık, hindi, yumurta, tofu gibi protein açısından zengin gıdalar kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Protein, sindirim sürecini yavaşlatır ve tokluk hissi sağlar.
YER FISTIĞI VE BADEM:
Yer fıstığı, badem ve diğer kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve protein açısından zengindir. Kan şekeri seviyelerinin hızlı yükselmesini engellerler ve tokluk hissi sağlarlar.
YAPRAKLI YEŞİLLİKLER:
Ispanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler düşük kalorili olmalarının yanı sıra lif ve besleyici maddeler açısından zengindir. Bu sebzelerin sık tüketimi kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
SEBZE VE MEYVELER:
Brokoli, kabak, salatalık, lahana, çilek, böğürtlen gibi düşük glisemik indeksli besinler, kan şekerini daha yavaş yükselten lif içerir.
TARÇIN:
Araştırmalar, tarçının kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yemeklere veya içeceklere ekleyerek tüketebilirsiniz.
SİRKE:
Sirke, yemeklerin üzerine eklediğinizde kan şekeri seviyelerini düşürebilen asetik asit içerir. Özellikle salataları sirkeyle tüketmek kan şekerini hızlıca dengelemeye yardımcı olur.
SU:
Yeterli miktarda su içmek, hidrasyonu sağlar ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur.