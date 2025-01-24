Yumurta alerjisi olanlara kesin çözüm! Yumurta akı yerine öyle bir alternatif var ki…

Sabah kahvaltısında yumurtanın eksikliği hissedildiğinde, alternatif bir malzeme bulmak zor olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok! İçeriğindeki sağlıklı yağlar ve proteinle bu özel tohum, hem besleyici hem de yumurtanın yerini tutabilecek kadar etkili… İşte o çözüm!
Yumurta yemekler için özel bir bağlayıcıdır. Fakat bu besini alerjen gibi sebeplerle tüketemediğimizde farklı alternatif arayışı ortaya çıkabilir. İşte bu sırada karşımıza keten tohumu çıkıyor.
Keten tohumu ve su ile yapılan keten tohumu yumurtaları, pişirmede veganlara ve yumurta alerjisi olanlar için bir alternatif olabilir.
KETEN TOHUMU YUMURTASINI HİÇ DUYDUNUZ MU?
Keten tohumu yumurtaları evde kolaylıkla yapabileceğimiz bir seçenektir. Keten tohumu yumurtaları gerçek yumurtanın yerine kullanılabilen vegan bir alternatif olarak öne çıkar.
KETEN TOHUMU YUMURTASI YAPMAK OLDUKÇA BASİT
Bir kasede bir kaşık keten tohumunu üç kaşık ılık suyla karıştırın ve bir gece dinlendirin. Tohumlar çöküp jel kıvamına geldiğinde, yemeğinizin bağlama aşamasında kullanabilirsiniz. Bu karışımı iki gün buzdolabında saklayabilirsiniz.
PEKİ BU NASIL OLUYOR?
Keten tohumları, suda bekletildiğinde koyulaşan ve yapışkan madde olan mucilage adı verilen bir madde salgılar. Bu madde yumurta akı görevi görerek malzemeleri bir arada tutar ve bağlar.
KETEN TOHUMU FAYDALARI
OMEGA-3 DEPOSU
Keten tohumu, bitkisel bazlı omega-3 yağ asitleri (ALA) açısından zengindir. Kalp sağlığını destekler; iltihaplanmayı azaltır ve beyin fonksiyonlarına katkı sağlar.
LİF ZENGİNİ
Keten tohumu, çözünür lif açısından oldukça güçlüdür. Çözünür lifler sayesinde dışkıyı yumuşatarak bağırsaklarda kolay emilim sağlar. Bu da kabızlığı önlemeye yardımcı olur.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Keten tohumunda bulunan yağlar kalp sağlığını destekler. Bu yağlar, kötü kolesterol (LDL) ve kan basıncını düşürmede, damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabilir.
HORMON DENGESİNE KATKI SAĞLAR
Lignanlar, hormon dengesine olumlu etki eder. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için faydalıdır. Ayrıca kansere yakalanma riskini önler.
YAĞLARI YAKIYOR
Özellikle yağ yakımını destekleyen omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu, tokluk hissi yaratarak vücuttaki yağları yakmaya yardımcı olan metabolizma hızlandırıcı özelliklere sahiptir.
DİĞER TÜKETİM YÖNTEMLERİ
Keten tohumu kahvaltılık gevrek içerisinde öğütülmüş olarak tüketilebilir. Öğütülmüş keten tohumu bir kase yoğurdun içine dahil edilerek de yenebilir. Salatalara da dahil edilebileceği gibi kurabiye, kek, veya fırında hazırlanan farklı ürünlerin içerisinde de kullanılabilir.